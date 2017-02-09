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Министры обороны США и Ирака обсудили операцию по освобождению Западного Мосула

Международная панорама
9 февраля, 1:07 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
Шеф Пентагона также поздравил иракского министра с успехом в борьбе с ИГ в Восточном Мосуле
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ВАШИНГТОН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Министры обороны США и Ирака Джеймс Мэттис и Ирфан аль-Хаяли обсудили во время телефонного разговора в среду планирование операции по освобождению Западного Мосула. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.

"Они обсудили планирование операции по освобождению Западного Мосула, - говорится в распространенном заявлении. - Мэттис и аль-Хаяли подтвердили свою приверженность дальнейшему американо-иракскому сотрудничеству и крепким партнерским отношениям, которые позволят иракцам нанести ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство") поражение".

Мэттис также поздравил иракского министра с "достигнутым большими усилиями успехом в борьбе с ИГ в Восточном Мосуле".

С 17 октября правительственная группировка ведет наземную операцию по освобождению Мосула - иракской "столицы" ИГ. В ней, помимо частей регулярной армии, участвуют шиитское ополчение и курдские формирования "пешмерга". Поддержку с воздуха оказывают иракские ВВС и авиация коалиции во главе с США. За боевые действия внутри города отвечают контртеррористические подразделения спецназа ВС Ирака и отряды Федеральной полиции республики.

24 января иракское командование объявило о полном освобождении от экстремистов восточной части города.

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Штурм Мосула Борьба с "Исламским государством"
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