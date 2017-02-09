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Fox: Белый дом составил список возможных террористов из перечисленных в указе Трампа стран

Международная панорама
9 февраля, 5:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
В документе перечислены беженцы и иммигранты из стран, подпадающих под указ президента США, которые ранее были задержаны в связи с обвинениями в терроризме
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Белый дом составил список из 24 подозреваемых и обвиненных в терроризме, приехавших в США из стран, на которые распространяется указ президента Дональда Трампа об ограничении иммиграции. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы.

По информации телеканала, список охватывает последние восемь лет. В документе фигурируют беженцы и иммигранты, приехавшие из Сомали, Судана, Ирака, Ирана, Йемена, Сирии и Ливии, которые были задержаны в связи с обвинениями в терроризме. Большинство из них были осуждены, добавляет Fox News.

Ранее Белый дом опубликовал список из 78 недавних терактов, которые, по его мнению, были недостаточно полно освещены американской прессой.

Трамп подписал указ, вокруг которого теперь идут судебные тяжбы, 27 января. Этот документ, в частности, приостановил на 120 дней программу размещения в США беженцев и установил запрет продолжительностью 90 дней на допуск в страну граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. 3 февраля федеральный судья в Сиэтле Джеймс Робарт, рассматривающий иск властей штатов Вашингтон и Миннесота, направленный против иммиграционного указа, ввел временный запрет на его выполнение.

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