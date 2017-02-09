В ДНР возбудили уголовное дело по факту гибели командира батальона "Сомали" Гиви

ДОНЕЦК, 9 февраля. /ТАСС/. Главная военная прокуратура провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) возбудила уголовное дело по факту совершенного 8 февраля теракта, в результате которого был убит командир батальона "Сомали" полковник Михаил Толстых с позывным "Гиви". Об этом сообщил представитель министерства государственной безопасности (МГБ) ДНР.

"Главной военной прокуратурой ДНР возбуждено уголовное дело по статье 229, часть 3 - террористический акт", - приводит слова представителя ведомства Донецкое агентство новостей (ДАН).

По данным представителя МГБ ДНР, на данный момент продолжаются следственные мероприятия, обстоятельства происшествия уже установлены. Кроме того, следственная группа уже получила первичные данные об исполнителях преступления.

Михаил Толстых родился в 1980 году в донбасском Иловайске. Проходил срочную службу в Вооруженных силах Украины. В рядах ополчения ДНР с апреля 2014 года, самого начала конфликта в Донбассе. Участвовал в боях за Славянск, Иловайск, донецкий аэропорт. На Толстых неоднократно совершались покушения, он был несколько раз ранен в боях.