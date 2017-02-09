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Министр обороны Ирана опроверг сообщение СМИ о новом ракетном испытании

Международная панорама
9 февраля, 14:02 UTC+3 /Корр. ТАСС, Константин Казеев
По словам Хосейна Дехгана, цель распространения такой информации - нагнетание иранофобии и враждебности
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Хосейн Дехган

Хосейн Дехган

© Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

ТЕГЕРАН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Министр обороны Ирана Хосейн Дехган назвал "фальшивкой" сообщение американского телеканала Fox News о проведении в стране нового ракетного испытания.

"Это утверждение американцев является фальшивкой. Ее цель - дальнейшее нагнетание иранофобии и враждебности", - заявил он агентству Tasnim.

Fox News со ссылкой на представителей Пентагона сообщил, что Иран произвел пуск баллистической ракеты со стартовой площадки, расположенной к востоку от Тегерана. По данным телеканала, с этой же площадки в конце января был произведен пуск ракеты средней дальности. Тогда Fox News сообщил, что ракета пролетела около 600 км.

В свою очередь, представитель Госдепа заявил корреспонденту ТАСС, что Вашингтон изучает сообщения о запуске Тегераном ракеты класса "поверхность - воздух".

Между тем появившееся в конце января сообщение Fox News об испытательном пуске ракеты иранское военное ведомство подтвердило, подчеркнув, что Иран имеет полное право на реализацию своих оборонных программ и "тестирования ракеты не противоречат ни Совместному всеобъемлющему плану действий (соглашению по иранской ядерной программе), ни резолюции 2231" Совета Безопасности ООН.

Тем не менее президент США Дональд Трамп заявил, что "Иран играет с огнем", а вскоре было объявлено о расширении Соединенными Штатами антииранских санкций. В черные списки были добавлены 13 человек и 12 структур, которые, как говорилось в опубликованных на сайте министерства финансов США документах, имеют отношение к программе разработки Тегераном баллистических ракет или же каким-либо образом оказывает поддержку Корпусу "стражей исламской революции" (элитные части иранских ВС).

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