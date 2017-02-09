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Сенаторы призвали Трампа проводить жесткую политику в отношении России

Международная панорама
9 февраля, 22:48 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
Законодатели высказались за сохранение санкций против Москвы, предоставление смертоносного оборонительного оружия Украине и против вступления в "соглашение с Россией по будущему Сирии"
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ВАШИНГТОН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Двухпартийная группа сенаторов в США обратилась к президенту страны Дональду Трампу с призывом проводить жесткую политику в отношении России. В распространенном ими открытом письме законодатели, в частности, высказались за предоставление смертоносного оборонительного оружия Украине.

Инициаторами выступили сопредседатели группы сенаторов, интересующихся Украиной (Senate Ukraine Caucus), республиканец Роб Портман и демократ Дик Дурбин. Вместе с ними письмо подписали еще 11 республиканцев и 14 демократов, то есть четверть всего состава Сената Конгресса США.

"Мы просим вас проводить нацеленную на результат, но жесткую и принципиальную политику в отношении Российской Федерации, - пишут законодатели главе государства. - Сотрудничество с Россией желательно, а в некоторых случаях и необходимо для таких глобальных начинаний, как контроль над ядерными вооружениями, борьба с терроризмом и контрабандой наркотиков, укрепление глобального здравоохранения. Однако в стремлении к сотрудничеству с Россией мы никогда не должны поступаться нашими фундаментальными интересами по защите наших союзников и продвижению наших ценностей".

В частности, законодатели высказываются за "сохранение нынешнего санкционного режима США в отношении России и российских организаций", а также за "введение новых санкций по мере необходимости в зависимости от российского поведения". Эти предложения они увязывают с ситуацией на Украине. "Мы просим вас ускорить предоставление Украине смертоносных оборонительных вооружений", - добавляют сенаторы со ссылкой на высказывания госсекретаря США Рекса Тиллерсона на эту тему на недавних слушаниях по утверждению его кандидатуры.

Еще одна рекомендация в письме сводится к тому, что "Соединенным Штатам не следует вступать ни в какое военное или дипломатическое соглашение с Россией по будущему Сирии" до тех пор, пока российская сторона не остановит свои военные операции в арабской стране и не прекратит поддерживать правительство в Дамаске.

В среду в Сенат был внесен законопроект, запрещающий отменять антироссийские санкции без согласования с Конгрессом США. В целом американские законодатели сейчас активно пытаются навязывать свою волю новой республиканской администрации Трампа. С ее стороны содержательной официальной реакции на эти усилия пока не поступало.

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Трамп, Дональд
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Кризис на Украине Санкции в отношении России
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