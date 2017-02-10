Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 59.02
€ 63.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Fox: рассматривающий вопрос об указах Трампа апелляционный суд может быть реорганизован

Международная панорама
10 февраля, 0:22 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
В конце января американский лидер подписал указ о приостановке программы размещения в США беженцев и введении запрета продолжительностью 90 дней на допуск в страну граждан ряда стран
Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско (штат Калифорния), который рассматривает вопрос о правомочности указа президента США Дональда Трампа в области иммиграции, считается чрезмерно загруженным, либеральным и может быть реорганизован. Об этом сообщила в четверг телекомпания Fox News, отметив, что сенаторы-республиканцы Джефф Флейк и Джон Маккейн уже внесли соответствующий законопроект.

"Юрисдикция этого апелляционного суда распространяется на слишком большую территорию - почти 40% страны, - отметил в интервью телекомпании сенатор Флейк. - На этой территории проживает 20% населения. В связи с этим встает вопрос: как обеспечить равный доступ граждан к судебной системе".

Сенатор уточнил, что в среднем на принятие решения по делу апелляционному суду девятого округа требуется около 15 месяцев. "Это - слишком долго", - считает он.

Дело об иммиграции

Сейчас апелляционный суд девятого округа рассматривает обоснованность решения федерального суда в Сиэтле (штат Вашингтон), временно заблокировавшего исполнение указов президента Дональда Трампа об ужесточении правил иммиграции. 27 января Трамп подписал указ о приостановке на 120 дней программы размещения в США беженцев и введении запрета продолжительностью 90 дней на допуск в Соединенные Штаты граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

3 февраля федеральный судья в Сиэтле Джеймс Робарт, рассматривающий иск властей штатов Вашингтон и Миннесота, направленный против иммиграционного указа, ввел временный запрет на его выполнение. Выданное судебное предписание действует в масштабах всей страны.

Как отметила телекомпания, апелляционный суд девятого округа имеет репутацию "наиболее либерального" в стране, поскольку из 25 судей этого суда 18 - были назначены президентами-демократами.

Многолетняя реорганизация

В юрисдикции апелляционного суда девятого округа в Сан-Франциско - одного из 13 окружных апелляционных судов в США - входят дела, рассматриваемые в судах штатов Вашингтон, Орегон, Калифорния, Монтана, Айдахо, Невада, Аризона, Аляска и Гавайи. Он был образован в 1891 году, когда население всех этих штатов составляло лишь около 4% от общей численности населения США.

Попытки реорганизовать апелляционный суд девятого округа, оставив в его ведении меньшее число штатов, предпринимались с 1941 года, однако специальная комиссия Конгресса США, рассматривавшая этот вопрос в 1998 году, рекомендовала не изменять его границы. Тем не менее, как напомнила телекомпания, в США в 1929 году был создан прецедент изменения сферы полномочий апелляционного суда восьмого округа, когда в его ведении оставили штаты Миннесота, Айова, Северная Дакота, Южная Дакота, Небраска, Миссури и Арканзас, а штаты Вайоминг, Колорадо, Юта, Нью-Мексико, Канзас и Оклахома передали в ведение апелляционного суда десятого округа.

Смотрите также

Советник Белого дома усомнился в праве судей перекраивать иммиграционную политику США
Fox: Белый дом составил список возможных террористов из перечисленных в указе Трампа стран
Апелляционный суд отложил вынесение решения по иммиграционному указу Трампа

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Миграционная политика Трампа
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Общественники установили в Киеве "памятник лжецу" с лицом Порошенко
12
Комичная панихида: поминальная служба клоунов в Лондоне
3
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Идем на Восток: виртуальная экскурсия по объектам Олимпиады-2018 за год до открытия
Великая полынья под охраной: в Арктике создается крупнейший природный заказник
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Довести до нерукопожатия: Фуркад разгневал российских биатлонистов
2
Генштаб Турции: трое турецких военнослужащих погибли при случайном ударе ВКС РФ в Сирии
3
Reuters: Трамп в разговоре с Путиным подверг критике новый договор по СНВ
4
СМИ: пять турецких солдат погибли в столкновениях с боевиками в Сирии
5
10 лет "мюнхенской речи": в чем оказался прав Владимир Путин
6
Фуркад спровоцировал падение Логинова при передаче эстафеты на ЧМ-2017
7
Фуркад ушел с пьедестала во время награждения сборной России на ЧМ
Темы дня
Реклама