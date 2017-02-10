Fox: рассматривающий вопрос об указах Трампа апелляционный суд может быть реорганизован

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско (штат Калифорния), который рассматривает вопрос о правомочности указа президента США Дональда Трампа в области иммиграции, считается чрезмерно загруженным, либеральным и может быть реорганизован. Об этом сообщила в четверг телекомпания Fox News, отметив, что сенаторы-республиканцы Джефф Флейк и Джон Маккейн уже внесли соответствующий законопроект.

"Юрисдикция этого апелляционного суда распространяется на слишком большую территорию - почти 40% страны, - отметил в интервью телекомпании сенатор Флейк. - На этой территории проживает 20% населения. В связи с этим встает вопрос: как обеспечить равный доступ граждан к судебной системе".

Сенатор уточнил, что в среднем на принятие решения по делу апелляционному суду девятого округа требуется около 15 месяцев. "Это - слишком долго", - считает он.

Дело об иммиграции

Сейчас апелляционный суд девятого округа рассматривает обоснованность решения федерального суда в Сиэтле (штат Вашингтон), временно заблокировавшего исполнение указов президента Дональда Трампа об ужесточении правил иммиграции. 27 января Трамп подписал указ о приостановке на 120 дней программы размещения в США беженцев и введении запрета продолжительностью 90 дней на допуск в Соединенные Штаты граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

3 февраля федеральный судья в Сиэтле Джеймс Робарт, рассматривающий иск властей штатов Вашингтон и Миннесота, направленный против иммиграционного указа, ввел временный запрет на его выполнение. Выданное судебное предписание действует в масштабах всей страны.

Как отметила телекомпания, апелляционный суд девятого округа имеет репутацию "наиболее либерального" в стране, поскольку из 25 судей этого суда 18 - были назначены президентами-демократами.

Многолетняя реорганизация

В юрисдикции апелляционного суда девятого округа в Сан-Франциско - одного из 13 окружных апелляционных судов в США - входят дела, рассматриваемые в судах штатов Вашингтон, Орегон, Калифорния, Монтана, Айдахо, Невада, Аризона, Аляска и Гавайи. Он был образован в 1891 году, когда население всех этих штатов составляло лишь около 4% от общей численности населения США.

Попытки реорганизовать апелляционный суд девятого округа, оставив в его ведении меньшее число штатов, предпринимались с 1941 года, однако специальная комиссия Конгресса США, рассматривавшая этот вопрос в 1998 году, рекомендовала не изменять его границы. Тем не менее, как напомнила телекомпания, в США в 1929 году был создан прецедент изменения сферы полномочий апелляционного суда восьмого округа, когда в его ведении оставили штаты Миннесота, Айова, Северная Дакота, Южная Дакота, Небраска, Миссури и Арканзас, а штаты Вайоминг, Колорадо, Юта, Нью-Мексико, Канзас и Оклахома передали в ведение апелляционного суда десятого округа.