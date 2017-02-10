Источник: Турция и РФ создадут комиссию для предотвращения повторных инцидентов в Сирии

АНКАРА, 10 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Турция и Россия создадут комиссию после инцидента с гибелью турецких солдат в Сирии, но ее целью будет предотвращение подобных ситуаций в будущем. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в Генштабе ВС Турции.

"Безусловно, после случившегося будет сформирована комиссия. Однако ее целью будет предотвращение в будущем таких инцидентов и усиление координации действий между нашими странами", - сказал собеседник.

Представитель военных указал, что отношения Турции и РФ должны развиваться в позитивном ключе, так как "это важно как для двух стран, так и с точки зрения обеспечения мира в регионе (на Ближнем Востоке)". "Гибель наших солдат нас сильно опечалила. Мы молимся за здоровье раненых. Надеемся, что больше такого не повторится, а наш регион в скором времени будет очищен от террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ)", - сказал собеседник.

По словам источника, Анкара удовлетворена действиями и заявлениями российских властей в связи с инцидентом с гибелью турецких солдат в Сирии.

"Этот инцидент, безусловно, поставил обе страны в тяжелое положение. Но с самого начала ВС Турции заняли благоразумную позицию. Были проведены необходимые контакты с российской стороной на уровне президента и премьера.

Турецкая сторона с удовлетворением встретила ту позицию, которую РФ заняла с самого начала, когда произошел инцидент", - сообщил источник.

Представитель Генштаба также отметил, что "на протяжении последнего времени в отношениях Турции и РФ произошли позитивные события как в политической и экономической сфере, так и в военной области".

Генштаб ВС Турции в четверг проинформировал о гибели трех военнослужащих в результате случайного попадания боеприпаса, сброшенного самолетом ВКС РФ в Сирии. В сообщении отмечается, что "9 февраля около 08:40 (по местному времени, совпадает с московским) в ходе бомбометания по целям ИГ, которое осуществляли самолеты ВКС РФ, одна из бомб случайно попала в здание, где находились военнослужащие ВС Турции". "Трое из них погибли, 11 получили ранения", - уточнил Генштаб. По его данным, инцидент произошел "в регионе проведения операции "Щит Евфрата" на севере Сирии в районе города Эль-Баб.

Президент России Владимир Путин выразил президенту Турции Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с трагическим инцидентом, повлекшим гибель турецких военнослужащих.