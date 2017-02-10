Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 59.02
€ 63.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: Турция и РФ создадут комиссию для предотвращения повторных инцидентов в Сирии

Международная панорама
10 февраля, 0:28 дата обновления: 10 февраля, 0:41 UTC+3
По словам собеседника агентства, турецкие военные удовлетворены действиями и заявлениями властей РФ в связи с произошедшим
Поделиться
Материал из 1 страницы

АНКАРА, 10 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Турция и Россия создадут комиссию после инцидента с гибелью турецких солдат в Сирии, но ее целью будет предотвращение подобных ситуаций в будущем. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил  источник в Генштабе ВС Турции.

"Безусловно, после случившегося будет сформирована комиссия. Однако ее целью будет предотвращение в будущем таких инцидентов и усиление координации действий между нашими странами", - сказал собеседник.

Представитель военных указал, что отношения Турции и РФ должны развиваться в позитивном ключе, так как "это важно как для двух стран, так и с точки зрения обеспечения мира в регионе (на Ближнем Востоке)". "Гибель наших солдат нас сильно опечалила. Мы молимся за здоровье раненых. Надеемся, что больше такого не повторится, а наш регион в скором времени будет очищен от террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ)", - сказал собеседник.

По словам источника, Анкара удовлетворена действиями и заявлениями российских властей в связи с инцидентом с гибелью турецких солдат в Сирии.

"Этот инцидент, безусловно, поставил обе страны в тяжелое положение. Но с самого начала ВС Турции заняли благоразумную позицию. Были проведены необходимые контакты с российской стороной на уровне президента и премьера.

Турецкая сторона с удовлетворением встретила ту позицию, которую РФ заняла с самого начала, когда произошел инцидент", - сообщил источник.

Представитель Генштаба также отметил, что "на протяжении последнего времени в отношениях Турции и РФ произошли позитивные события как в политической и экономической сфере, так и в военной области".

Генштаб ВС Турции в четверг проинформировал о гибели трех военнослужащих в результате случайного попадания боеприпаса, сброшенного самолетом ВКС РФ в Сирии. В сообщении отмечается, что "9 февраля около 08:40 (по местному времени, совпадает с московским) в ходе бомбометания по целям ИГ, которое осуществляли самолеты ВКС РФ, одна из бомб случайно попала в здание, где находились военнослужащие ВС Турции". "Трое из них погибли, 11 получили ранения", - уточнил Генштаб. По его данным, инцидент произошел "в регионе проведения операции "Щит Евфрата" на севере Сирии в районе города Эль-Баб.

Президент России Владимир Путин выразил президенту Турции Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с трагическим инцидентом, повлекшим гибель турецких военнослужащих. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российско-турецкие отношения
Страны
Сирия Турция Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Общественники установили в Киеве "памятник лжецу" с лицом Порошенко
12
Комичная панихида: поминальная служба клоунов в Лондоне
3
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Идем на Восток: виртуальная экскурсия по объектам Олимпиады-2018 за год до открытия
Великая полынья под охраной: в Арктике создается крупнейший природный заказник
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Довести до нерукопожатия: Фуркад разгневал российских биатлонистов
2
Генштаб Турции: трое турецких военнослужащих погибли при случайном ударе ВКС РФ в Сирии
3
Reuters: Трамп в разговоре с Путиным подверг критике новый договор по СНВ
4
СМИ: пять турецких солдат погибли в столкновениях с боевиками в Сирии
5
10 лет "мюнхенской речи": в чем оказался прав Владимир Путин
6
Фуркад спровоцировал падение Логинова при передаче эстафеты на ЧМ-2017
7
Фуркад ушел с пьедестала во время награждения сборной России на ЧМ
Темы дня
Реклама