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Советницу Трампа проконсультировали по поводу похвал в адрес дочери президента

Международная панорама
10 февраля, 4:59 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
Келлиэнн Конуэй после отказа сети универмагов Nordstrom закупать модные изделия фирмы Иванки Трамп на телевидении открыто призвала покупать продукты этой компании
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ВАШИНГТОН, 10 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Старший советник Белого дома Келлиэнн Конуэй была проконсультирована по поводу своих недавних высказываний о предпринимательских талантах дочери президента США Иванки Трамп. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил об этом в четверг журналистам, интересовавшимся данной темой на регулярном брифинге и после него.

"Келлиэнн проконсультировали, и больше мы ничего по этому поводу делать не станем", - сказал он.

На прошлой неделе сеть универмагов Nordstrom в США решила отказаться от закупки модных изделий фирмы Иванки Трамп, объяснив этот шаг низким спросом на товары бренда. Спустя несколько дней сам президент США публично выразил недовольство тем, что с его дочерью "обошлись нехорошо". После этого Конуэй не просто заявила в эфире телеканала Fox News, что считает Иванку Трамп "чрезвычайно успешной предпринимательницей", но и добавила: "Покупайте вещи от Иванки, вот что я вам скажу. Я ненавижу ходить по магазинам, но кое-что куплю себе сегодня".

Оппозиционная Демократическая партия США и близкие к ней СМИ принялись раздувать вокруг "неэтичного", на их взгляд, призыва Конуэй скандал. Старший среди демократов в комитете Палаты представителей Конгресса по надзору за деятельностью правительства Элайджа Каммингс письменно потребовал расследования случившегося независимой госструктурой - Управлением правительственной этики. Во главе этого ведомства стоит назначенец прежнего президента Барака Обамы Уолтер Шауб. Ранее у него уже возникали трения с администрацией Дональда Трампа.

Спайсера попросили все это прокомментировать, но он отказался.

Конуэй в прошлом возглавляла предвыборную кампанию Трампа и остается ключевой фигурой в его ближайшем окружении. По сообщениям СМИ США, она одна из немногих людей в Белом доме, кто пользуется привилегией без особого приглашения входить в рабочий Овальный кабинет президента.

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