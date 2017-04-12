Джаафари: слова Трампа об Асаде постыдны и не заслуживают комментариев

ООН, 12 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Заявления президента США Дональда Трампа, назвавшего сирийского лидера Башара Асада "животным", постыдны и не заслуживают комментариев. Об этом заявил журналистам постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари.

"Подобные высказывания не заслуживают комментариев. Очень грустно слышать подобные провокационные заявления от самого важного лидера в Западном полушарии. Мне за него стыдно", - сказал он.

Ранее в среду телекомпания Fox Business показала выдержки из интервью с президентом США, в котором тот назвал Асада "животным" и возложил на Россию ответственность за ситуацию в Сирии. "Если бы Россия не вмешалась и не поддержала это животное, проблемы сейчас бы не было", - сказал Трамп. "Если честно, то (президент РФ Владимир) Путин поддерживает человека, который является по-настоящему злым", - утверждал Трамп, говоря про Асада. "Я думаю, это очень плохо для России, очень плохо для человечества, очень плохо для этого мира", - заявил президент США.

Вооруженные силы США на прошлой неделе по приказу Трампа запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Вашингтон назвал эту операцию ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация в тот день разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает американские удары по военной базе в Хомсе агрессией против суверенного государства.

Как заявил Дональд Трамп, на его решение отдать приказ об ударе по Сирии повлияли распространенные в СМИ фотографии с предполагаемого места применения химоружия.