Тиллерсон: уход Асада должен происходить организованно, это займет время

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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Уход президента Сирии Башара Асада должен происходить организованным образом, это займет определенное время. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Мы поговорили о будущей роли Башара Асада. Будь то участие в политическом процессе или неучастие в политическом процессе, очевидно, что режим Асада подходит к концу, - сказал госсекретарь США. - Они в этом сами виноваты - своим поведением и той войной, которая продолжается в стране несколько лет".
"Наша позиция - Россия является наиболее близким союзником и поможет понять Асаду эту реальность, - подчеркнул он. - Считаем, что это важно, что уход Асада должен проходить структурированным и организованным образом, чтобы все общины были представлены за столом переговоров при нахождении политического решения". "Каким образом это произойдет - это будет объясняться тем политическим процессом, который будет разрабатываться", - добавил Тиллерсон.
"Понимаем, что это займет определенное время, - подчеркнул госсекретарь США. - Но результат не предусматривает роль Асада в государственном управлении Сирии, общественность этого не примет, и мы это не примем".