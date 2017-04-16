Эрдоган назвал референдум по поправкам в конституцию поворотным моментом развития страны

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АНКАРА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Президент Турции Тайип Эрдоган считает проходящий референдум по поправкам в конституцию республики особенным моментом истории всей страны. Об этом он заявил журналистам в Стамбуле, где проголосовал на одном из избирательных участков.
"Сегодняшнее волеизъявление народа - не обычное голосование. В истории нашей страны было много голосований, референдумов по вопросам парламентской формы правления, но сегодня мы делаем выбор в отношении новой системы управления республикой. Это поворотный момент", - сказал он. Эрдоган выразил надежду на то, что "народ сделает выбор в пользу быстрого развития страны".
Глава оппозиционной Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели также назвал референдум "поворотным моментом развития Турции". "Народ делает выбор, который определит будущий путь развития нашей страны", - сказал он. ПНД, несмотря на имеющиеся разногласия с правящей Партией справедливости и развития, являющейся инициаторов поправок, вела агиткампанию в поддержку конституционных изменений.
Поправки предусматривают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Полномочия президента значительно расширяются, и он становится главой как государства, так и правительства с сохранением партийной принадлежности, если сам посчитает это необходимым. Пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать вице-президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров. Вводятся и рычаги парламентского контроля деятельности президента.
Число парламентариев увеличивается с 550 до 600, а возраст кандидатов в депутаты снижается с 25 до 18 лет. Срок конституционных полномочий парламента и президента составит пять лет, но глава государства сможет занимать свой пост не более двух раз подряд. В случае одобрения поправок на референдуме очередные выборы одновременно и президента, и депутатов парламента пройдут 3 ноября 2019 года. Однако, если изменения будут приняты, все положения конституции о президентской системе вступят в силу только после волеизъявления 2019 года.