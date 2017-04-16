Белый дом: США не планируют размещать ядерное оружие в Республике Корея

ВАШИНГТОН, 16 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Новая американская администрация не намерена на данном этапе приступать к размещению своего ядерного оружия на территории Республики Корея. Об этом сообщил журналистам один из внешнеполитических советников в аппарате Белого дома, сопровождающий вице-президента США Майкла Пенса в ходе его турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона.

В свете нового испытания баллистической ракеты в КНДР у этого представителя Белого дома поинтересовались, есть ли у правительства США замыслы перебросить ядерное оружие на юг Корейского полуострова. "Мы предприняли колоссальные усилия, чтобы вывести ядерные боеголовки с полуострова. Так что такого в текущем плане нет", - ответил член делегации Пенса. Последний ранее прибыл в Сеул.

Представитель Белого дома также сказал, что КНДР предприняла, судя по имеющейся у властей США информации, попытку запуска баллистической ракеты средней дальности, которая взорвалась примерно на 4-5 секунде полета.

"Это не была МБР (межконтинентальная баллистическая ракета - прим. ТАСС)", - заявил о новом северокорейском испытании представитель Белого дома. По его словам, "в первоначальных отчетах говорилось о том, что, вероятно, это была ракета средней дальности". "Мы зафиксировали пуск, у нас были хорошие разведывательные данные до старта и хорошие разведывательные данные после старта", - утверждал член делегации Пенса.

Согласно изложенной им информации, ракета "вышла из строя примерно через 4-5 секунд". Запущена она была из "той же точки" у города Синпхо, где 5 апреля был осуществлен старт баллистической ракеты средней дальности типа "Пуккыксон-2" (KN-15 по западной классификации), отметил представитель Белого дома.