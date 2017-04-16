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Сербия хотела бы закупить российский С-300

Международная панорама
16 апреля, 16:52 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Павел Бушуев
Ранее премьер-министр страны заявлял, что российские зенитно-ракетные комплексы С-300 "слишком дорогие" для Сербии, но Россия выразила желание помочь
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Зенитно-ракетный комплекс С-300

Зенитно-ракетный комплекс С-300

© Донат Сорокин/ТАСС

БЕЛГРАД, 16 апреля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Сербия хотела бы иметь на вооружении российские зенитные ракетные комплексы С-300 "Фаворит". Об этом заявил премьер-министр страны Александар Вучич в ходе посещения 250-й ракетной бригады.

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"У нас нет договоренностей о С-300, должен сказать, я впервые упомянул об этом в разговоре с (президентом РФ Владимиром) Путиным, и мы говорили об этом. Я упомянул об этом и в беседе с (президентом Белоруссии Александром) Лукашенко. Для нас было бы важно иметь два дивизиона и один полковой командный пункт. Это стало бы решением на многие годы вперед", - заявил премьер Сербии.

Ранее премьер заявлял, что российские зенитно-ракетные комплексы С-300 "слишком дорогие" для Сербии, но Россия выразила желание помочь посредством определенных договоренностей. Вице-премьер Дмитрий Рогозин, подаривший сербскому премьеру макет С-300, заявил, что Россия рассмотрит технические детали запросов Сербии о закупке вооружений и ЗРК С-300. По его словам, Россия не вмешивается в вопросы безопасности Сербии, которая имеет право на закупку высокоэффективного ненаступательного оружия.

Вопрос о С-300 снова возник после спекуляций хорватских СМИ о том, что, якобы, Россия продала Хорватии такие комплексы в 90-х годах. Посольство России в Хорватии опровергло данную информацию. Премьер Вучич также заявил, что не располагает такими данными. "Такой комплекс не иголка, его нельзя так просто спрятать", - заявил он.

Военно-техническое сотрудничество

В ходе визита Вучича в Москву 27 марта одной из главных тем стало военно-техническое сотрудничество. Стороны обсуждали покупку Белградом зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук".

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Ранее Россия безвозмездно передала Сербии шесть многоцелевых истребителей МиГ-29, которые, как ожидается, прибудут в течение марта-апреля и после модернизации до конца года вступят в строй. Кроме того, сербские военные получат 30 танков Т-72 и 30 боевых машин БРДМ-2. Обсуждается передача Сербии ЗРК "Бук-М1" и "Бук-М2", а также ракетно-пушечных комплексов "Тунгуска". Со своей стороны помощь Сербии пообещала оказать и Белоруссия: Минск в 2018 году поставит Белграду восемь МиГ-29 и два дивизиона комплексов "Бук".

Таким образом, к концу 2018 года ВС Сербии получат 14 многоцелевых истребителей четвертого поколения МиГ-29, 30 танков Т-72 С, 30 БРДМ-2, а также два дивизиона ЗРК "Бук" (включая 12 самоходных огневых установок и около 15 единиц вспомогательной техники), что значительно укрепит обороноспособность страны. Ранее Белград подписал контракт на приобретение девяти боевых вертолетов H145M с компанией Airbus Helicopters.

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