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Помощник Трампа считает, что настало время для жестких переговоров с РФ по Сирии

Международная панорама
16 апреля, 18:00 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Герберт Макмастер раскритиковал Россию за поддержку сирийского правительства, которое он назвал "кровавым" и "ужасным" режимом
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НЬЮ-ЙОРК, 16 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер считает, что настала пора для "жестких дискуссий" с Россией по поводу предпринимаемых ею действий в Сирии, в том числе поддержки правительства президента САР Башара Асада. Такое мнение он высказал в интервью телекомпании ABC.

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Макмастер выразил согласие с тем, что отношения между Вашингтоном и Москвой в данный момент находятся "на самой низшей точке", заявив, что более некуда двигаться, кроме как по пути их улучшения.

"В этом плане я считаю, что визит госсекретаря (США Рекса Тиллерсона) в Россию был совершен в идеально нужное время", - отметил он.

При этом Макмастер раскритиковал РФ за поддержку сирийского правительства, которое он назвал "кровавым" и "ужасным" режимом. "Необходимо поставить под вопрос поддержку Россией такого ужасного режима, который является одной из сторон в этом конфликте", - утверждал помощник Трампа, заодно обвинив Москву в "подрывных действиях в Европе", но не пояснив, что он имеет в виду.

"Поэтому я считаю, что настало время провести с Россией жесткие дискуссии", - сказал Макмастер, добавив, что никто, по его мнению, не сможет этого сделать, кроме госсекретаря США.

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