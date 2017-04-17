ЦИК Турции: все бюллетени для голосования подлинны

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АНКАРА, 17 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Глава Центризбиркома Турции Сади Гювен заявил, что бюллетени, которые на референдуме заполняли граждане, являются настоящими. Об этом он сказал журналистам в понедельник в Анкаре.
"Все бюллетени и конверты для них, о которых с прошлого вечера говорят, что они недействительные, произведены ЦИК и не являются поддельными. На всех них есть печать ЦИК, и это специально произведенные документы", - сказал он. Гювен подчеркнул, что ЦИК в соответствии с законом подготовил бюллетени на основании имеющихся списков избирателей и передал их в региональные избиркомы.
В ходе голосования 16 апреля выяснилось, что часть бюллетеней якобы не имела всех необходимых печатей, что дало повод оппозиции усомниться в честности властей, особенно в связи с тем, что ЦИК постановил подсчитать и эти голоса. Гювен в связи с этим указал, что решение принять к рассмотрению такие бюллетени "было принято еще до поступления первых цифр подсчета в систему".
"Мы приняли это решение, еще и не уведомляя об этом партии, так что искать какой-либо иной смысл в этих действиях неверно. На местах, на избирательных участках была допущена ошибка (с оформлением бюллетеней - прим. корр), и мы ее исправили", - сказал он.
В соответствии с предварительными неофициальными результатами подсчета 99,9% бюллетеней за пакет вводящих президентскую форму правления поправок в Конституцию республики высказались 51,4% граждан. За поправки проголосовали 25,1 млн избирателей, против - 23,7 млн человек при явке в 85%.