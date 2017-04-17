Трамп не будет раскрывать, какие меры он предпримет против КНДР

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не намерен раскрывать, какие действия он собирается предпринять в ответ на ракетные и ядерные испытания КНДР. Об этом заявил в понедельник телеканалу Fox News пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Мы готовы к многим чрезвычайным ситуациям, - сказал он. - США были хорошо осведомлены о КНДР в течение десятилетий, после окончания военных действий на (Корейском) полуострове. Мы продолжаем отслеживать ситуацию, команда президента информирует его о действиях и угрозах со стороны Северной Кореи, и мы предпримем необходимые действия".

"Президент ясно заявил, что он не намерен раскрывать заранее, каким будет его ответ на ту или иную угрозу до тех пор, пока это не произойдет в нужный момент", - добавил Спайсер, - отвечая на вопрос ядерных и ракетных испытаниях КНДР.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков. В начале марта 2017 года после очередного ракетного пуска командование американского контингента в Республике Корея сообщило, что приступило к размещению ЗРК THAAD на территории этой страны, несмотря на возражения России и Китая.

Давление на КНДР

США намерены удвоить усилия по оказанию дипломатического и экономического давления на Пхеньян в связи с продолжающимися там испытаниями ядерного оружия. Об этом заявил в интервью телекомпании CNN вице-президент США Майкл Пенс, который посетил Демилитаризованную зону (ДМЗ), играющую роль фактической границы между Республикой Корея и КНДР.

"Мы собираемся отказаться от оказавшейся безуспешной политики стратегического терпения. Но при этом мы удвоим усилия, направленные на оказание дипломатического и экономического давления на Северную Корею. Мы надеемся, что сможем решить проблему мирным путем", - отметил Пенс.

Вице-президент также обратил внимание на то, что после переговоров президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина Пекин предпринял ряд мер воздействия на Пхеньян, но Вашингтон считает их недостаточными. "Я знаю, что президент (Трамп) был тронут переговорами с председателем Си Цзиньпином. Мы видим, как Китай предпринял ряд шагов по оказанию давления на Северную Корею, но таких шагов требуется больше", - заявил Пенс.

Ранее Майкл Пенс заявил, что новая администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом не намерена следовать политике "стратегического терпения" в отношении КНДР. По словам Пенса, Вашингтон решительно настроен на то, чтобы обеспечить безопасность на Корейском полуострове "мирными средствами, путем переговоров", но тем не менее "рассматриваются все варианты действий".

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя это заявление вице-президента США, выразил надежду, что Вашингтон не будет предпринимать односторонние действия в отношении КНДР, как это было недавно с Сирией. "Если под фигурой речи, которую употребил вице-президент США, понимать угрозу применения силы в одностороннем порядке, то это очень рискованный путь. Мы не приемлем ядерно-ракетные авантюрные действия Пхеньяна в нарушение многочисленных резолюций СБ ООН, но это отнюдь не означает, что можно таким же образом нарушать международное право, применяя силу в нарушение Устава ООН, - подчеркнул Лавров. - Очень надеюсь, что односторонних действий наподобие тех, которые мы видели недавно в Сирии, не будет, и что США будут следовать той линии, которую президент (Дональд) Трамп неоднократно озвучивал в период своей предвыборной кампании".

КНДР в воскресенье провела попытку очередного ракетного запуска, которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной - ракета взорвалась практически сразу после старта. Попытка нового ракетного испытания состоялась на фоне отмечавшейся в субботу в КНДР 105-й годовщины первого и "вечного" президента народной республики Ким Ир Сена. В Пхеньяне прошел масштабный военный парад, в ходе которого, как считают аналитики, была впервые продемонстрирована баллистическая ракета подводной лодки.