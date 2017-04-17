Глава Пентагона поручил оценить ядерный потенциал США

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Министр обороны США Джеймс Мэттис поручил начать процесс проведения оценки ядерного потенциала страны на предмет его соответствия современным угрозам. Об этом сообщила официальный представитель оборонного ведомства Дана Уайт.

"Сегодня министр Мэттис поручил начать разработку доклада, которой займется первый заместителя министра обороны (Роберт Уорк) и заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США (генерал ВВС Пол Селва)", - отметила она.

По словам Уайт, в создании доклада будут принимать участие и межведомственные структуры США. Итоговый документ будет представлен президенту страны Дональду Трампу в конце года.

27 января хозяин президент поручил Мэттису провести оценку ядерного потенциала США на предмет соответствия современным угрозам. "Министр обороны должен инициировать переоценку ядерного потенциала, чтобы определить, насколько средства ядерного сдерживания Соединенных Штатов являются современными, надежными, гибкими..., а также что они должным образом способны противостоять угрозам XXI-го века и вселять уверенность в союзников", - говорится в тексте документа президента.