Боевики ИГ обстреляли жилой квартал в сирийском Дейр-эз-Зоре

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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Женщина и ребенок погибли, еще 26 человек получили ранения в результате обстрела боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) жилого квартала в сирийском городе Дейр-эз-Зоре (420 км от Дамаска). Об этом сообщило во вторник агентство SANA.
По его информации, террористы при помощи беспилотного летательного аппарата (БЛА) обстреляли район Эль-Джоура, где люди собрались, чтобы получить питьевую воду. Отмечается, что большинство пострадавших женщины и дети. Все они были госпитализированы, девять из них находятся в критическом состоянии.
Это не первый случай, когда террористы ИГ используют попавшие к ним в руки БЛА из захваченных арсеналов иракской армии в Мосуле. Ранее они применяли беспилотники при атаках 11 января, 19 февраля и 15 апреля. Провинциальный центр Дейр-эз-Зор, где проживает около 200 тыс. человек, находится на осадном положении с 2014 года.