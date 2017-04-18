В Мосуле ликвидирован "главный снайпер" ИГ

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 18 апреля. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Федеральная полиция Ирака сообщила о ликвидации "главного снайпера" террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Мосуле. Как сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник в иракской полиции, боевик, отвечавший за подготовку снайперов ИГ, вероятно, являлся выходцем из РФ.
Ранее командующий Федеральной полицией, задействованной в мосульской кампании, генерал Раид Шакер Джоудат сообщил о нейтрализации полевого командира ИГ Абу Хаджера ар-Руси, который также вероятно имел гражданство РФ. Оба боевика были уничтожены во время наступления правительственных сил в западных кварталах Мосула.