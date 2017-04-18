Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.04:
$ 55.98
€ 59.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Мосуле ликвидирован "главный снайпер" ИГ

Международная панорама
18 апреля, 19:37 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ /Корр. ТАСС, Павел Прокофьев
По данным телеканала Al Mayadeen, боевик мог быть выходцем из РФ
Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Felipe Dana

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 18 апреля. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Федеральная полиция Ирака сообщила о ликвидации "главного снайпера" террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Мосуле. Как сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник в иракской полиции, боевик, отвечавший за подготовку снайперов ИГ, вероятно, являлся выходцем из РФ.

Ранее  командующий Федеральной полицией, задействованной в мосульской кампании, генерал Раид Шакер Джоудат сообщил о нейтрализации полевого командира ИГ Абу Хаджера ар-Руси, который также вероятно имел гражданство РФ. Оба боевика были уничтожены во время наступления правительственных сил в западных кварталах Мосула.

Смотрите также

СМИ: ИГ задействовало женщин-снайперов в западных кварталах Мосула
Курдский снайпер по прозвищу Рэмбо ликвидировал 260 боевиков ИГ в Ираке
В Мосуле ликвидирован один из главарей ИГ, вероятно, гражданин РФ
В Мосуле при авиаударе уничтожен завод беспилотников ИГ

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Штурм Мосула Борьба с "Исламским государством"
Страны
Ирак
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Давно и неправда: мифы о Ледовом побоище
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
12
Турция после референдума: как конституционная реформа изменит жизнь в стране
17
Баллистические ракеты, танки и авиация: что показала Северная Корея на военном параде
17
Человек, придумавший чучхе: кем был для КНДР Ким Ир Сен
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Мосуле ликвидирован "главный снайпер" ИГ
2
Греф: бумажные трудовые книжки мешают работодателям и Пенсионному фонду
3
Суд арестовал отца полковника Захарченко по обвинению в растрате
4
Курдский снайпер по прозвищу Рэмбо ликвидировал 260 боевиков ИГ в Ираке
5
Автор трансляции убийства через Facebook покончил с собой
6
В Севастополе предложили запустить остановленный ядерный реактор
7
Киевский суд лишил Сбербанк доменного имени и запретил использовать торговую марку
Темы дня
Загрузка...
Реклама