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СБ ООН осудил теракт в Алеппо, но не стал выражать соболезнования правительству Сирии

Международная панорама
18 апреля, 20:31 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Кроме того, в заявлении не содержится привычный призыв к странам "активно сотрудничать" с властями САР в расследовании инцидента
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ООН, 18 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Совет Безопасности ООН самым решительным образом осудил совершенный в субботу теракт в пригороде Алеппо Рашидин, в результате которого погибли свыше 120 человек. В принятом во вторник заявлении для печати члены СБ выразили возмущение нападениями на мирных жителей в Сирии, а также подчеркнули необходимость привлечения виновных к ответственности.

В Совбезе напомнили, что терроризм во всех его формах и проявлениях представляет "одну из самых серьезных угроз для международного мира и безопасности", а также является преступлением, какие бы цели ни преследовал.

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Заявление во многом повторяет стандартные тексты, принимаемые СБ ООН в ответ на террористические нападения, однако содержит некоторые существенные отличия. В частности, вопреки обыкновению, в нем выражаются соболезнования семьям жертв теракта и народу Сирии, но не правительству страны, противниками которого являются западные члены Совбеза.

Кроме того, в документе не содержится привычный призыв к странам "активно сотрудничать" с властями САР в расследовании инцидента. Вместо этого в заявлении лишь подтверждается, что все государства должны противостоять террористической угрозе "всеми средствами в соответствии с Уставом ООН и другими обязательствами в рамках международного права".

Взрыв был устроен в субботу вечером на перевалочном пункте, где остановилась колонна автобусов с жителями, эвакуируемыми из двух шиитских сел Эль-Фуа и Кефраи, расположенных в сирийской провинции Идлиб. Террористы подорвали взрывчатку в пикапе, доставившем беженцам детское питание и продовольствие. Бомба взорвалась рядом с бензоколонкой, что вызвало сильный пожар. По данным ООН, среди убитых - более 60 детей.

Ранее сегодня в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) заявили, что теракт может быть расценен как военное преступление.

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