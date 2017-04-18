Эрдоган заявил, что референдум в Турции не делает его вечным правителем

НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что итоги состоявшегося референдума не ставят его на одну доску с вечными правителями.

"Я на самом деле смертен, могу умереть в любой момент", - отметил Эрдоган в интервью телекомпании CNN. Президент отвечал на вопросы ее журналистов в своей резиденции в Анкаре.

Эрдоган отрицал, что намерен использовать предоставленные по итогам референдума широкие полномочия ради личной выгоды. "Система представляет собой смену, трансформацию в демократической истории Турции", - сказал он. "Там, где существует диктатура, не нужна система президентского правления", - пояснил глава государства.

"Есть избирательная система, демократия черпает власть у народа. Вот это мы называем национальной волей", - добавил он.

На референдуме в Турции победили сторонники внесения изменений в конституцию. По предварительным результатам подсчета 99,9% бюллетеней за пакет поправок к конституции республики высказались 51,3% граждан, явка составила 86%. Конституционные изменения, в частности, предусматривают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать вице-президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров.