СМИ: ЦИК Турции рассмотрит в течение дня запрос об отмене итогов референдума

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Высшая избирательная комиссия (ЦИК) Турции рассмотрит запрос турецкой оппозиции об аннулировании результатов состоявшегося в воскресенье референдума о внесении поправок в конституцию страны. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на главу ЦИК Сади Гювена.
Во вторник турецкая оппозиция во главе с Народно-республиканской партией официально передала в ЦИК Турции запрос об аннулировании итогов референдума. Свое требование партия обосновала тем, что при подсчете результатов учитывались бюллетени, на которых не были проставлены необходимые печати. ЦИК принял к рассмотрению такие бюллетени, но это решение комиссии оппозиция посчитала противоречащим закону.
Коллегия адвокатов Турции также назвала это нарушением закона.
По предварительным неофициальными результатам голосования, за поправки, вводящие президентскую форму правления в Турции, высказались 51,4% избирателей.