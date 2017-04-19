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СМИ: ЦИК Турции рассмотрит в течение дня запрос об отмене итогов референдума

Международная панорама
19 апреля, 10:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Накануне оппозиция передала в ЦИК запрос об аннулировании итогов референдума, заявив, что при подсчете голосов учитывались бюллетени, на которых не были проставлены необходимые печати
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Высшая избирательная комиссия (ЦИК) Турции рассмотрит запрос турецкой оппозиции об аннулировании результатов состоявшегося в воскресенье референдума о внесении поправок в конституцию страны. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на главу ЦИК Сади Гювена.

Во вторник турецкая оппозиция во главе с Народно-республиканской партией официально передала в ЦИК Турции запрос об аннулировании итогов референдума. Свое требование партия обосновала тем, что при подсчете результатов учитывались бюллетени, на которых не были проставлены необходимые печати. ЦИК принял к рассмотрению такие бюллетени, но это решение комиссии оппозиция посчитала противоречащим закону.

Коллегия адвокатов Турции также назвала это нарушением закона.

По предварительным неофициальными результатам голосования, за поправки, вводящие президентскую форму правления в Турции, высказались 51,4% избирателей.

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Конституционный референдум в Турции
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