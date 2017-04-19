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Прокурдская партия обратилась в ЦИК Турции с требованием аннулировать итоги референдума

Международная панорама
19 апреля, 11:38 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров
Представитель партии сообщил, что решение было принято "в связи с многочисленными нарушениями в ходе голосования"
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АНКАРА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Турецкая прокурдская Партия демократии народов (ПДН) официально передала в Высшую избирательную комиссию (ЦИК) запрос об аннулировании результатов состоявшегося в воскресенье референдума о внесении поправок в конституцию страны. Факт передачи такого запроса корреспонденту ТАСС подтвердили в секретариате руководства ПДН.

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"Да, сегодня мы передали в ЦИК запрос об аннулировании итогов референдума. Это сделано в связи с многочисленными нарушениями в ходе голосования", - сообщил представитель партии.

Во вторник аналогичное требование передала в ЦИК основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП). "Запрос об аннулировании итогов референдума передан нами в Центризбирком. Это требование касается именно отмены результатов. Все наши протесты относительно процедур подсчета бюллетеней мы ранее отдельно передали в комиссию", - сообщили в НРП.

Свое требование партия обосновала тем, что при подсчете результатов учитывались бюллетени, на которые не были проставлены необходимые печати. ЦИК принял к рассмотрению такие бюллетени, но это решение комиссии оппозиция посчитала противоречащим закону.

Коллегия адвокатов Турции ранее также назвала это нарушением закона. "Решение ЦИК о принятии к подсчету не имеющих печатей бюллетеней являлось незаконным. Ответственные лица на избирательных участках были введены в заблуждение относительно законности использования непропечатанных бюллетеней. К сожалению, ЦИК не исполнил требования конституции относительно обеспечения соблюдения закона во время голосования", - говорится в заявлении коллегии.

По предварительным неофициальными результатам голосования за поправки, вводящие президентскую форму правления в Турции, высказались 51,4% избирателей.

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Конституционный референдум в Турции
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