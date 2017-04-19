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Фийон продолжил предвыборную кампанию несмотря на угрозы террористов

Международная панорама
19 апреля, 21:18 UTC+3
Фотография кандидата на пост президента Франции от партии "Республиканцы" была обнаружена у террористов, арестованных в Марселе
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Франсуа Фийон

Франсуа Фийон

© EPA/SEBASTIEN NOGIER

Кандидат партии "Республиканцы" на пост президента Франции, бывший премьер-министр Франсуа Фийон продолжил в среду свою предвыборную кампанию несмотря на повышенный уровень террористической угрозы.

"Я не отступлю ни на сантиметр", - сказал он, сохранив намеченные встречи в графике своего предвыборного марафона.

Фотография Фийона, возглавлявшего в 2007-2012 годах правительство Франции, была обнаружена у двух террористов, арестованных накануне полицией в Марселе. У них были изъяты оружие, взрывчатка, карта этого южного французского мегаполиса.

Повышенная опасность

Уровень угрозы для бывшего премьера был выше, чем для других кандидатов, считают правоохранители.

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Министр внутренних дел Франции Матиас Фекль лично позвонил ему, чтобы предупредить о грозившей опасности. "Демократия не может отступать перед угрозами террористов, - заявил Фийон журналистам. - Кампания должна продолжаться до конца".

По словам кандидата, ситуация в стране вызывает у него параллели с кризисной обстановкой конца 1950-х годов, побудившей генерала Шарля де Голля вернуться во власть. "Сейчас необходимо вновь обеспечить экономический рост, занятость, вернуть конкретные надежды в жизнь французов", - сказал Фийон журналу Valeurs actuelles. Он убежден, что "пришло время для голлистов во власти".

Голлист во власти

Франсуа Фийон - ветеран политики, в которую пришел под воздействием идей генерала. Его наставниками стали последователи де Голля Жоэль Ле Тёль и Филипп Сеген. В молодые годы он примкнул к Объединению в поддержку республики, основанному сторонниками генерала.

В 27 лет, в 1981 году, он был избран в Национальное собрание, став самым молодым парламентарием в его истории. В начале девяностых впервые вошел в состав правительства.

Кандидата "Республиканцев" поддержал сейчас бывший президент Франции Николя Саркози. В его бытность главой государства Фийон на протяжении пяти лет руководил правительством. "Он был моим премьер-министром, - сказал Саркози в видеообращении к французам. - Я знаю, что мы можем ему доверять".

Выбор политика

Дорожная карта Фийона предусматривает восстановление авторитета государства, укрепление безопасности на территории страны, возвращение к курсу национальной независимости. Он подчеркнул, что не намерен отступать от этой программы.

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Звезда французского кино Брижит Бардо отметила мужество политика. "Фийон - храбрый человек, - сказала она. - А я, как вы знаете, с особым уважением отношусь к этому качеству".

Актриса подчеркнула, что многое не может принять в современном обществе. "Когда я вижу, что сделали со страной, чье интеллектуальное богатство, литература, архитектура, национальное наследие покоряли мир, меня это глубоко огорчает", - отметила она. По ее мнению, необходимо положить конец "всевластию бюрократии и подчинению европейским нормам, которые подрывают независимость".

Вспоминая де Голля

"В характере Фийона людям импонируют такие качества, как стоицизм, спокойствие, наряду с огромным опытом и стремлением говорить правду", - сказал корр. ТАСС соратник кандидата, депутат парламента от "Республиканцев" Николя Дюик. По его мнению, бывший премьер - "единственный кандидат, у которого есть настоящая программа". Он отметил приверженность Фийона диалогу с Москвой.

"Франции необходимо говорить с Россией, - считает Дюик. - Наши страны были союзниками в двух мировых войнах". Он напомнил слова де Голля, заявившего в декабре 1944 года, что "для Франции и России быть вместе - значит быть сильными, быть разъединенными - значит находиться в опасности". "В случае избрания Фийона, - считает депутат, - диалог с Россией возобновится".

Что говорят прогнозы

Как сообщила в номере за 20 апреля газета Le Monde, Фийона готовы поддержать 19,5% избирателей, главу "Национального фронта" Марин Ле Пен - 22,5%, основателя движения "На марше" Эмманюэля Макрона - 23%. По мнению социологов, и Фийон, и кандидат движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон (его рейтинг - 19%) сохраняют возможность преодолеть дистанцию, отделяющую их сейчас от лидеров марафона.

"Предстоящий первый раунд станет спором внутри этой четверки", - отмечает газета, ссылаясь на исследование, в ходе которого в период с 16 по 17 апреля были опрошены 11601 человек.

Неопределенность прогнозов связана с тем, что в настоящий момент почти каждый третий избиратель еще не решил, будет ли он участвовать в голосовании. Если эта квота сохранится, уровень активности может оказаться столь же низким, как полтора десятилетия назад, в первом туре выборов 2002 года, когда проголосовали 71,6% избирателей.

Первый тур выборов, в котором участвуют в общей сложности 11 претендентов, в числе которых и кандидат правящей Социалистической партии Бенуа Амон (его рейтинг - 8% голосов), пройдет в ближайшее воскресенье, 23 апреля. Во втором туре, 7 мая, борьбу продолжат только два кандидата, собравшие, наибольшее число голосов.

В условиях, когда исход спора могут решить голоса колеблющихся избирателей, у Франсуа Фийона остаются шансы выиграть кампанию на финише.

Дмитрий Горохов

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