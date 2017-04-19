Фийон продолжил предвыборную кампанию несмотря на угрозы террористов

Кандидат партии "Республиканцы" на пост президента Франции, бывший премьер-министр Франсуа Фийон продолжил в среду свою предвыборную кампанию несмотря на повышенный уровень террористической угрозы.

"Я не отступлю ни на сантиметр", - сказал он, сохранив намеченные встречи в графике своего предвыборного марафона.

Фотография Фийона, возглавлявшего в 2007-2012 годах правительство Франции, была обнаружена у двух террористов, арестованных накануне полицией в Марселе. У них были изъяты оружие, взрывчатка, карта этого южного французского мегаполиса.

Повышенная опасность

Уровень угрозы для бывшего премьера был выше, чем для других кандидатов, считают правоохранители.

Министр внутренних дел Франции Матиас Фекль лично позвонил ему, чтобы предупредить о грозившей опасности. "Демократия не может отступать перед угрозами террористов, - заявил Фийон журналистам. - Кампания должна продолжаться до конца".

По словам кандидата, ситуация в стране вызывает у него параллели с кризисной обстановкой конца 1950-х годов, побудившей генерала Шарля де Голля вернуться во власть. "Сейчас необходимо вновь обеспечить экономический рост, занятость, вернуть конкретные надежды в жизнь французов", - сказал Фийон журналу Valeurs actuelles. Он убежден, что "пришло время для голлистов во власти".

Голлист во власти

Франсуа Фийон - ветеран политики, в которую пришел под воздействием идей генерала. Его наставниками стали последователи де Голля Жоэль Ле Тёль и Филипп Сеген. В молодые годы он примкнул к Объединению в поддержку республики, основанному сторонниками генерала.

В 27 лет, в 1981 году, он был избран в Национальное собрание, став самым молодым парламентарием в его истории. В начале девяностых впервые вошел в состав правительства.

Кандидата "Республиканцев" поддержал сейчас бывший президент Франции Николя Саркози. В его бытность главой государства Фийон на протяжении пяти лет руководил правительством. "Он был моим премьер-министром, - сказал Саркози в видеообращении к французам. - Я знаю, что мы можем ему доверять".

Выбор политика

Дорожная карта Фийона предусматривает восстановление авторитета государства, укрепление безопасности на территории страны, возвращение к курсу национальной независимости. Он подчеркнул, что не намерен отступать от этой программы.

Звезда французского кино Брижит Бардо отметила мужество политика. "Фийон - храбрый человек, - сказала она. - А я, как вы знаете, с особым уважением отношусь к этому качеству".

Актриса подчеркнула, что многое не может принять в современном обществе. "Когда я вижу, что сделали со страной, чье интеллектуальное богатство, литература, архитектура, национальное наследие покоряли мир, меня это глубоко огорчает", - отметила она. По ее мнению, необходимо положить конец "всевластию бюрократии и подчинению европейским нормам, которые подрывают независимость".

Вспоминая де Голля

"В характере Фийона людям импонируют такие качества, как стоицизм, спокойствие, наряду с огромным опытом и стремлением говорить правду", - сказал корр. ТАСС соратник кандидата, депутат парламента от "Республиканцев" Николя Дюик. По его мнению, бывший премьер - "единственный кандидат, у которого есть настоящая программа". Он отметил приверженность Фийона диалогу с Москвой.

"Франции необходимо говорить с Россией, - считает Дюик. - Наши страны были союзниками в двух мировых войнах". Он напомнил слова де Голля, заявившего в декабре 1944 года, что "для Франции и России быть вместе - значит быть сильными, быть разъединенными - значит находиться в опасности". "В случае избрания Фийона, - считает депутат, - диалог с Россией возобновится".

Что говорят прогнозы

Как сообщила в номере за 20 апреля газета Le Monde, Фийона готовы поддержать 19,5% избирателей, главу "Национального фронта" Марин Ле Пен - 22,5%, основателя движения "На марше" Эмманюэля Макрона - 23%. По мнению социологов, и Фийон, и кандидат движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон (его рейтинг - 19%) сохраняют возможность преодолеть дистанцию, отделяющую их сейчас от лидеров марафона.

"Предстоящий первый раунд станет спором внутри этой четверки", - отмечает газета, ссылаясь на исследование, в ходе которого в период с 16 по 17 апреля были опрошены 11601 человек.

Неопределенность прогнозов связана с тем, что в настоящий момент почти каждый третий избиратель еще не решил, будет ли он участвовать в голосовании. Если эта квота сохранится, уровень активности может оказаться столь же низким, как полтора десятилетия назад, в первом туре выборов 2002 года, когда проголосовали 71,6% избирателей.

Первый тур выборов, в котором участвуют в общей сложности 11 претендентов, в числе которых и кандидат правящей Социалистической партии Бенуа Амон (его рейтинг - 8% голосов), пройдет в ближайшее воскресенье, 23 апреля. Во втором туре, 7 мая, борьбу продолжат только два кандидата, собравшие, наибольшее число голосов.

В условиях, когда исход спора могут решить голоса колеблющихся избирателей, у Франсуа Фийона остаются шансы выиграть кампанию на финише.

Дмитрий Горохов