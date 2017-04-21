Белый дом не усматривает в полетах российских бомбардировщиков "ничего необычного"

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в ходе брифинга заявил, что власти США не видят "ничего необычного" в подлетах российских военных самолетов к Аляске.

"В этом нет ничего особо необычного. Мы в курсе, мы сами летаем в международном воздушном пространстве", - сказал представитель администрации.

Ранее в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на осведомленный источник в Пентагоне сообщила, что российские стратегические бомбардировщики в четвертый раз за последние четыре дня приблизились к побережью Аляски. По мнению источника, таким образом военные из РФ проверяли, насколько быстро реагируют американские средства ПВО на их приближение.

В минувший вторник в воздух, опять же из-за российских бомбардировщиков, был поднят самолет радиолокационной разведки E-3 AWACS. Его экипажу было дано задание убедиться, что вместе с Ту-95 не летит скрытно другое воздушное судно меньших габаритов.

Практически аналогичная ситуация произошла 17 апреля, когда для обнаружения и опознавания российских ракетоносцев в воздух были подняты два истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-22 и самолет радиолокационной разведки E-3 AWACS ВВС США.

Как уточнили в Минобороны РФ, американские F-22 почти полчаса сопровождали российские Ту-95МС над нейтральными водами в районе Аляски. "17 апреля 2017 года два стратегических бомбардировщика Ту-95МС авиабазы Украинка (Амурская область) успешно выполнили задачи по плану воздушного патрулирования. Маршрут полета проходил через нейтральные воды над акваторией Тихого океана, вдоль Алеутских островов", - говорилось в сообщении. В российском военном ведомстве напомнили, что летчики Дальней авиации по утвержденному плану регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря и Тихого океана.