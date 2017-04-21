СМИ: суд в США приговорил россиянина Селезнева к 27 годам тюрьмы

НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Федеральный окружной суд в Сиэтле (штат Вашингтон) приговорил россиянина Романа Селезнева, признанного виновным в кибермошенничестве, к 27 годам тюремного заключения. Об этом сообщила газета Seattle Times.

Адвокат Селезнева Игорь Литвак заявил, что защита россиянина подаст уведомление с целью обжаловать приговор.

"Мы будем подавать уведомление о намерении подать апелляцию, - сказал адвокат. - Сейчас я иду на встречу с Романом, и мы обсудим наши дальнейшие шаги".

Литвак отметил, что 27 лет тюремного заключения - "это очень много, но меньше, чем можно было ожидать". "Максимальный срок, грозивший Роману, - 34 года тюремного заключения", - добавил он.

Селезнев был задержан агентами спецслужб США 5 июля 2014 года в международном аэропорту столицы Мальдивской Республики. В тот же день россиянин был доставлен на остров Гуам, являющийся владением США. Окружной суд Гуама отказал ему в освобождении и принял решение о депортации Селезнева в Сиэтл (штат Вашингтон).

В августе 2016 года жюри присяжных признало россиянина виновным по 38 из 40 выдвинутых против него пунктов обвинения в кибермошенничестве. Селезневу инкриминировались взломы баз данных около 200 американских компаний.

В МИД РФ не раз выражали протест против политики властей США, "поощряющей американские спецслужбы заниматься в буквальном смысле похищениями за рубежом" россиян. Примерами такого рода служат "трагические ситуации Константина Ярошенко и Романа Селезнева, которых власти США сначала поместили в тюремные камеры, а теперь целенаправленно лишают полноценной медицинской помощи", напомнили в российском внешнеполитическом ведомстве.