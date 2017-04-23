Министр: Трамп будет активно добиваться выделения денег на стену на границе с Мексикой

НЬЮ-ЙОРК, 23 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Президент США Дональд Трамп проявит настойчивость, пытаясь добиться от американских законодателей выделения средств на строительство стены на границе с Мексикой. Такое мнение глава министерства национальной безопасности (МНБ) Джон Келли выразил в интервью телеканалу CNN, фрагмент которого вышел в эфир в субботу.

"Думаю, само собой разумеется, что президент довольно прямо говорил о своем желании и необходимости построить стену, - указал министр. - Так что я бы предположил, что он поступит правильно". "Я бы сказал, что он будет настаивать на финансировании", - добавил Келли.

Ранее американские СМИ сообщили, что МНБ готово выделить всего лишь $20 млн на строительство стены на американо-мексиканской границе. По данным агентства Reuters, возведение стены потребует $21,6 млрд.

25 января президент США Дональд Трамп подписал указ о строительстве крупного барьера на границе с Мексикой и заявил, что его реализация начнется немедленно. При этом сам республиканец во время своей предвыборной кампании в прошлом году указывал, что стоимость проекта строительства составит $12 млрд, а его однопартийцы - спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан и лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл - говорили о 15 млрд долларов.

Трамп неоднократно заявлял, что за строительство стены заплатит Мексика. Президент этой страны Энрике Пенья Ньето ранее указывал, что Мексика рассчитывает иметь хорошие отношения с администрацией Трампа, однако не станет платить за возведение стены.