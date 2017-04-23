Глава минобороны Армении выразил соболезнования Шойгу в связи с гибелью военного РФ

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ЕРЕВАН, 23 апреля. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Министр обороны Армении Виген Саркисян выразил российскому коллеге Сергею Шойгу соболезнование в связи с гибелью военнослужащего российской военной базы в республике. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в военном ведомстве Армении.
"Саркисян 23 апреля направил телеграмму соболезнования министру обороны России Сергею Шойгу в связи с гибелью военнослужащего 102-й российской военной базы контрактника Дмитрия Ялпаева", - говорится в сообщении.
Министр выразил "самое искреннее сочувствие" Сергею Шойгу, командованию войсками Южного военного округа, 102-й российской военной базы, а также родным и близким убитого.
Он заверил, что "правительство Армении предпринимает все шаги для полного выяснения обстоятельств убийства и наказания виновных".
Ялпаев был убит вечером в субботу у одного из магазинов в Гюмри, где дислоцирована основная часть соединения. По данным следствия, у подозреваемого в убийстве, который задержан, в период службы в армянской армии были проблемы с психическим здоровьем, в этой связи месяц назад он был уволен со службы.