Захарченко: ДНР готова принять дополнительные меры для безопасности наблюдателей ОБСЕ

ДОНЕЦК, 23 апреля. /ТАСС/. Глава провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что республика готова принять дополнительные усилия для обеспечения безопасности Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

"Мы всегда говорили о том, что безопасность сотрудников миссии - один из наших приоритетов. Однако мы не в силах предотвратить все агрессивные действия с украинской стороны, - приводит его слова Донецкое агентство новостей (ДАН). - Мы готовы принять дополнительные меры для обеспечения безопасности сотрудников миссии ОБСЕ".

Глава ДНР также сообщил, что "со времени поражения в первой военной кампании Киев всеми силами старался втащить в конфликт третью силу, то есть иностранцев".

"Будь то миротворцы или международные полицейские силы. Втаскивание в конфликт третьей силы нужно было Киеву не для того, чтобы остановить конфликт, а для того, чтобы иметь возможность устраивать провокации международного уровня", - уверен Захарченко.

"Втащить третью силу не получилось и Киев нанес удар по иностранцам из миссии ОБСЕ. К сожалению, провокация украинской стороне удалась", - резюмировал он.

Ранее в воскресенье патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб в провозглашенной Луганской народной республике. В миссии сообщили, что один человек погиб, еще двое получили ранения.

Председатель ОБСЕ Себастьян Курц в разговоре с главой СММ ОБСЕ Эртугрулом Апаканом сообщил о необходимости провести тщательно расследование случившегося.

В оборонных ведомствах республики заявили, что автомобиль миссии отклонился от основного маршрута, а также не исключили причастности к происшествию украинской диверсионно-разведывательной группы.

В свою очередь полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов сообщил ТАСС, что 26 апреля контактная группа на заседании в Минске детально изучит этот инцидент.