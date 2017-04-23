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Одним из пострадавших при подрыве автомобиля ОБСЕ стал чешский гражданин

Международная панорама
23 апреля, 20:38 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 23, апреля. /ТАСС
Вторым пострадавшим стал наблюдатель СММ ОБСЕ из Германии
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ПРАГА, 23 апреля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Чехии подтвердило, что чешский гражданин пострадал во время подрыва автомобиля с представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе села Пришиб в самопровозглашенной Луганской народной республике.

"В автомобиле в качестве одного из наблюдателей находился чешский гражданин. Его ранение не должно быть серьезным", - сообщила журналистам представитель чешского внешнеполитического ведомства Михаэла Лагронова.

По ее словам, вторым пострадавшим является наблюдатель СММ ОБСЕ из Германии. В результате подрыва мины погиб их коллега - гражданин США.

Ранее в воскресенье патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб в провозглашенной Луганской народной республике. В миссии сообщили, что один человек погиб, еще двое получили ранения.

В народной милиции ЛНР сообщили, что автомобиль миссии отклонился от основного маршрута, а в МГБ республики заявили о причастности к происшествию украинской диверсионно-разведывательной группы.

МИД России считает провокацией подрыв автомобиля наблюдателей СММ ОБСЕ в Донбассе.

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Кризис на Украине Гибель наблюдателя ОБСЕ под Луганском
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