Одним из пострадавших при подрыве автомобиля ОБСЕ стал чешский гражданин

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ПРАГА, 23 апреля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Чехии подтвердило, что чешский гражданин пострадал во время подрыва автомобиля с представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе села Пришиб в самопровозглашенной Луганской народной республике.
"В автомобиле в качестве одного из наблюдателей находился чешский гражданин. Его ранение не должно быть серьезным", - сообщила журналистам представитель чешского внешнеполитического ведомства Михаэла Лагронова.
По ее словам, вторым пострадавшим является наблюдатель СММ ОБСЕ из Германии. В результате подрыва мины погиб их коллега - гражданин США.
Ранее в воскресенье патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб в провозглашенной Луганской народной республике. В миссии сообщили, что один человек погиб, еще двое получили ранения.
В народной милиции ЛНР сообщили, что автомобиль миссии отклонился от основного маршрута, а в МГБ республики заявили о причастности к происшествию украинской диверсионно-разведывательной группы.
МИД России считает провокацией подрыв автомобиля наблюдателей СММ ОБСЕ в Донбассе.