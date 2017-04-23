Генсек ОБСЕ призвал все стороны участвовать в расследовании подрыва машины с наблюдателями

ВЕНА, 23 апреля. /ТАСС/. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) начала расследование трагедии подрыва на мине в Донбассе автомобиля Специальной мониторинговой миссии и ожидает поддержки от всех вовлеченных сторон. Об этом заявил генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Занньер.

"Все стороны несут ответственность за защиту и безопасность наблюдателей ОБСЕ. Миссия должна получать повсеместную поддержку, и все должны вновь подтвердить обязательства по ее целям, а также защищать наблюдателей от угрозы. ОБСЕ начала расследование инцидента и надеется на максимальное взаимодействие всех заинтересованных сторон", - сказано в заявлении генсека, которое распространила пресс-служба ОБСЕ.

Ранее в воскресенье патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб в провозглашенной Луганской народной республике. В миссии сообщили, что один человек погиб, еще двое получили ранения.

В народной милиции ЛНР сообщили, что автомобиль миссии отклонился от основного маршрута, а в МГБ республики заявили о причастности к происшествию украинской диверсионно-разведывательной группы.

МИД России считает провокацией подрыв автомобиля наблюдателей СММ ОБСЕ в Донбассе.