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Генсек ОБСЕ призвал все стороны участвовать в расследовании подрыва машины с наблюдателями

Международная панорама
23 апреля, 20:46 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 23, апреля. /ТАСС
Ламберто Занньер сообщил, что ОБСЕ уже начала расследование инцидента и надеется на максимальное взаимодействие всех заинтересованных сторон
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Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Занньер

Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Занньер

© AP Photo/Sergei Chuzavkov

ВЕНА, 23 апреля. /ТАСС/. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) начала расследование трагедии подрыва на мине в Донбассе автомобиля Специальной мониторинговой миссии и ожидает поддержки от всех вовлеченных сторон. Об этом заявил генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Занньер.

"Все стороны несут ответственность за защиту и безопасность наблюдателей ОБСЕ. Миссия должна получать повсеместную поддержку, и все должны вновь подтвердить обязательства по ее целям, а также защищать наблюдателей от угрозы. ОБСЕ начала расследование инцидента и надеется на максимальное взаимодействие всех заинтересованных сторон", - сказано в заявлении генсека, которое распространила пресс-служба ОБСЕ.

Ранее в воскресенье патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб в провозглашенной Луганской народной республике. В миссии сообщили, что один человек погиб, еще двое получили ранения.

В народной милиции ЛНР сообщили, что автомобиль миссии отклонился от основного маршрута, а в МГБ республики заявили о причастности к происшествию украинской диверсионно-разведывательной группы.

МИД России считает провокацией подрыв автомобиля наблюдателей СММ ОБСЕ в Донбассе.

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Кризис на Украине Гибель наблюдателя ОБСЕ под Луганском
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