Могерини: подрыв машины ОБСЕ говорит о необходимости урегулирования конфликта на Украине

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БРЮССЕЛЬ, 23 апреля. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Подрыв на мине в Донбассе автомобиля Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) напоминает о срочной необходимости прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини, распространенном в Брюсселе.
"Сегодняшнее известие о том, что член Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ был убит подрывом мины - трагическое напоминание о том, что срочно необходим прогресс по мирному урегулированию конфликта, который унес уже много невинных жизней", - отмечается в документе.
Могерини подчеркнула, что ЕС полностью поддерживает работу ОБСЕ на Украине. "Без нормального наблюдения миссией не может быть надежного улучшения ситуации по безопасности, что является основой дальнейшего прогресса по политическому урегулированию", - сказала она.
Ранее в воскресенье патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб в провозглашенной Луганской народной республике. В миссии сообщили, что один человек погиб, еще двое получили ранения.
МИД России считает провокацией подрыв автомобиля наблюдателей СММ ОБСЕ в Донбассе.