МИД Канады призвал провести тщательное расследование гибели сотрудника ОБСЕ в ЛНР

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ОТТАВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Правительство Канады шокировано гибелью на востоке Украины представителя ОБСЕ и призывает к тому, чтобы эта организация получила все возможности для проведения тщательного расследования инцидента. Об этом в воскресенье заявила глава канадского МИД Христя Фриланд.
"Правительство Канады шокировано инцидентом недалеко от Луганска, в результате которого погиб представитель ОБСЕ и еще два получили ранения", - говорится в ее заявлении. "Случившееся должно быть тщательно расследовано, а виновные должны понести наказание, - сказал Фриланд. - Канада настоятельно призывает предоставить Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ полный, безопасный и беспрепятственный доступ ко всем районам, затронутым конфликтом".
В районе села Пришиб Славяносербского района провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) 23 апреля на противотанковой мине подорвался один из двух патрульных автомобилей СММ ОБСЕ, следовавших по маршруту Славяносербск - село Сокольники. В результате взрыва один сотрудник миссии погиб, двое получили ранения. Представители силовых структур ЛНР утверждают, что инцидент стал результатом деятельности на территории провозглашенной республики украинских диверсионно-разведывательных групп.