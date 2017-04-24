Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.04:
$ 56.08
€ 60.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Снежный циклон нанес столице Молдавии ущерб в $3,6 млн

Международная панорама
24 апреля, 13:48 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Валерий Демидецкий
В городе сломано до 10 тыс. деревьев, упало 130 опор линии электропередач, повреждено свыше 200 автомобилей, около 100 домов остались без газа
Поделиться
Материал из 1 страницы

КИШИНЕВ, 24 апреля. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Снежный циклон, под ударом которого оказалась Молдавия в конце прошлой недели, нанес столице страны ущерб на сумму около $3,6 млн. Об этом сообщил мэр Кишинева Дорин Киртоакэ.

"По предварительной оценке, ущерб составляет до 70 млн лей (около $3,6 млн). В городе сломано до 10 тыс. деревьев, упало 130 опор линии электропередач, повреждено свыше 200 автомобилей, около 100 домов остались без газа, есть другие разрушения", - отметил градоначальник на заседании оперативных служб.

По словам Киртоакэ, на уборку города от упавших деревьев, веток, опор и проводов уйдет несколько недель, а для полной ликвидации последствий стихийного бедствия необходимо несколько месяцев. Мэр подчеркнул, что, в связи с таянием снега, муниципальные службы также вынуждены следить за уровнем протекающей через столицу реки Бык и других водоемов на территории Кишинева во избежании прорыва дамб и наводнения.

Киртоэакэ признал, что для уборки города не хватает ни сил, ни средств. "В предприятии Spatii verzi ("Ассоциация зеленого хозяйства", организация занимающаяся озеленением города - прим. ТАСС), трудится всего 300 сотрудников, в то время как их число должно было бы составлять 3 тысячи. Не хватает и техники", - подчеркнул градоначальник.

Снежный циклон, бушевавший в Молдавии 20-21 апреля, полностью парализовал движение транспорта в центральной части страны. Свыше 240 населенных пунктов в 12 районах страны частично или полностью лишились электроснабжения. В Кишиневе было повалено больше 5 тыс. деревьев, разрушены линии электропередач, под упавшими ветками и столбами раздавлены 200 машин, десятки людей получили ранения, сообщается также о двух погибших.

Смотрите также

В Молдавии объявлено чрезвычайное положение из-за снежного циклона
Молдавия попросит помощи РФ, ЕС и других партнеров из-за последствий циклона

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Молдавия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Севером пойдем
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Фото
15
Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции
9
Все кандидаты на пост президента Франции проголосовали на выборах
6
Демонстранты потребовали от NYT прекратить лгать о России и Сирии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Марин Ле Пен готовится к решающему туру
2
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
3
Лавров: на переговорах с Могерини затрагивался вопрос санкций
4
Отца полковника Захарченко обвинили в растрате
5
Марин Ле Пен уверена в своей победе во втором туре президентских выборов
6
Сбербанк возобновил обслуживание карт Visa
7
Доклад: военные расходы США в 2016 году составили $611 млрд, РФ - $69,2 млрд
Темы дня
Загрузка...
Реклама