Снежный циклон нанес столице Молдавии ущерб в $3,6 млн

КИШИНЕВ, 24 апреля. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Снежный циклон, под ударом которого оказалась Молдавия в конце прошлой недели, нанес столице страны ущерб на сумму около $3,6 млн. Об этом сообщил мэр Кишинева Дорин Киртоакэ.

"По предварительной оценке, ущерб составляет до 70 млн лей (около $3,6 млн). В городе сломано до 10 тыс. деревьев, упало 130 опор линии электропередач, повреждено свыше 200 автомобилей, около 100 домов остались без газа, есть другие разрушения", - отметил градоначальник на заседании оперативных служб.

По словам Киртоакэ, на уборку города от упавших деревьев, веток, опор и проводов уйдет несколько недель, а для полной ликвидации последствий стихийного бедствия необходимо несколько месяцев. Мэр подчеркнул, что, в связи с таянием снега, муниципальные службы также вынуждены следить за уровнем протекающей через столицу реки Бык и других водоемов на территории Кишинева во избежании прорыва дамб и наводнения.

Киртоэакэ признал, что для уборки города не хватает ни сил, ни средств. "В предприятии Spatii verzi ("Ассоциация зеленого хозяйства", организация занимающаяся озеленением города - прим. ТАСС), трудится всего 300 сотрудников, в то время как их число должно было бы составлять 3 тысячи. Не хватает и техники", - подчеркнул градоначальник.

Снежный циклон, бушевавший в Молдавии 20-21 апреля, полностью парализовал движение транспорта в центральной части страны. Свыше 240 населенных пунктов в 12 районах страны частично или полностью лишились электроснабжения. В Кишиневе было повалено больше 5 тыс. деревьев, разрушены линии электропередач, под упавшими ветками и столбами раздавлены 200 машин, десятки людей получили ранения, сообщается также о двух погибших.