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США расширили санкции в отношении Сирии в связи с предполагаемой химатакой в Идлибе

Международная панорама
24 апреля, 20:38 дата обновления: 24 апреля, 21:15 UTC+3
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что таким образом Вашингтон дает мощный сигнал о том, что намерен считать весь режим президента Сирии Башара Асада ответственным за нарушения прав человека
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Министр финансов США Стивен Мнучин

Министр финансов США Стивен Мнучин

© Mark Wilson/Getty Images

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Соединенные Штаты ввели санкции в отношении 271 сотрудника сирийского Центра научных исследований и изучения (ЦНИИ) в связи с предполагаемой химической атакой в провинции Идлиб. Об этом сообщили в министерстве финансов страны.

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"Этот 271 сотрудник ЦНИИ занимался исследованиями в области химии и связанными дисциплинами, а также участвовал в программе по разработке химического оружия ЦНИИ начиная с по крайней мере 2012 года", - говорится в сообщении ведомства.

О самом сирийском научно-исследовательском учреждении говорится, что оно является "государственным ведомством, отвечающим за разработку и производство необычных вооружений и средств их доставки".

В сообщении цитируются слова министра финансов США Стивена Мнучина по поводу принятого решения. "Соединенные Штаты дают мощный сигнал о том, что мы будем считать весь режим (президента Сирии Башара) Асада ответственным за вопиющие нарушения прав человека, чтобы сдержать распространение такого типа варварских химических вооружений, - подчеркнул министр. - Мы будем непреклонно преследовать и закрывать финансовые сети всех лиц, причастных к производству химических вооружений, с помощью которых совершаются подобные зверства".

"Мы не будем мириться с использованием химического оружия кем бы то ни было", - заявил позже Мнучин на брифинге в Белом доме.

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