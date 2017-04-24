США расширили санкции в отношении Сирии в связи с предполагаемой химатакой в Идлибе

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Соединенные Штаты ввели санкции в отношении 271 сотрудника сирийского Центра научных исследований и изучения (ЦНИИ) в связи с предполагаемой химической атакой в провинции Идлиб. Об этом сообщили в министерстве финансов страны.

"Этот 271 сотрудник ЦНИИ занимался исследованиями в области химии и связанными дисциплинами, а также участвовал в программе по разработке химического оружия ЦНИИ начиная с по крайней мере 2012 года", - говорится в сообщении ведомства.

О самом сирийском научно-исследовательском учреждении говорится, что оно является "государственным ведомством, отвечающим за разработку и производство необычных вооружений и средств их доставки".

В сообщении цитируются слова министра финансов США Стивена Мнучина по поводу принятого решения. "Соединенные Штаты дают мощный сигнал о том, что мы будем считать весь режим (президента Сирии Башара) Асада ответственным за вопиющие нарушения прав человека, чтобы сдержать распространение такого типа варварских химических вооружений, - подчеркнул министр. - Мы будем непреклонно преследовать и закрывать финансовые сети всех лиц, причастных к производству химических вооружений, с помощью которых совершаются подобные зверства".

"Мы не будем мириться с использованием химического оружия кем бы то ни было", - заявил позже Мнучин на брифинге в Белом доме.