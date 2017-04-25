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Абэ рассчитывает вместе с Путиным добиться прогресса по вопросу мирного договора

Международная панорама
25 апреля, 15:17 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев
Президент РФ проведет переговоры с премьер-министром Японии 27 апреля
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Синдзо Абэ

Синдзо Абэ

© EPA/EUGENE HOSHIKO/POOL

ТОКИО, 25 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассчитывает, что вместе с Владимиром Путиным ему удастся добиться прогресса в вопросе подписания мирного договора между двумя государствами. Об этом на закрытом приеме в Токио заявил сам Абэ, который посетит РФ 27 апреля, передает агентство Kyodo.

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"Тесно сотрудничая с господином Путиным, я хочу добиться прогресса по проблеме мирного договора", - приводит его слова агентство.

Ранее пресс-служба Кремля объявила, что президент РФ Владимир Путин 27 апреля проведет переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. На переговорах, как сообщалось, будет рассмотрен ход реализации договоренностей, достигнутых во время визита главы российского государства в Японию 15-16 декабря 2016 года. Планируется обсуждение состояния и перспектив развития российско-японского сотрудничества в политической, торгово- экономической и гуманитарной сферах.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут консультации по выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается проблема принадлежности южной части Курил. Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи, по итогам войны вошли в состав СССР, однако их принадлежность оспаривается Токио. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

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Абэ, Синдзо Путин, Владимир Владимирович
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