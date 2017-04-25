Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.04:
$ 55.85
€ 60.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В ЛНР квалифицировали подрыв автомобиля наблюдателей ОБСЕ как теракт

Международная панорама
25 апреля, 19:19 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 25, апреля. /ТАСС
Министерство государственной безопасности провозглашенной республики возбудило уголовное дело
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛУГАНСК, 25 апреля. /ТАСС/. Министерство государственной безопасности (МГБ) провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в рамках расследования подрыва автомобиля наблюдателей ОБСЕ возбудило дело по статье "Теракт". Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства.

Читайте также новости по теме:
Гибель наблюдателя ОБСЕ под Луганском
© Александр Щербак/ТАСС
Генпрокуратура Украины возбудила дело о теракте по факту подрыва машины ОБСЕ
СМИ: патрули мониторинговой миссии ОБСЕ приостановили работу в ЛНР
Госдеп призвал РФ использовать влияние для проведения расследования ОБСЕ взрыва в ЛНР

"25 апреля 2017 года Министерством государственной безопасности ЛНР возбуждено уголовное дело по факту совершения неустановленными военнослужащими Вооруженных сил Украины взрыва, повлекшего смерть сотрудника Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, по признакам совершения преступления, предусмотренного статьей "Террористический акт" Уголовного кодекса ЛНР", - говорится в сообщении.

В спецслужбе добавили, что в настоящее время идет составление картины совершенного преступления и формирование доказательной базы.

Ранее Генпрокуратура Украины также сообщила о начале расследования данного происшествия по аналогичной статье.

Возле села Пришиб Славяносербского района ЛНР 23 апреля на противотанковой мине подорвался один из автомобилей наблюдательного патруля СММ ОБСЕ. В результате один наблюдатель миссии погиб, двое получили ранения. В народной милиции и МГБ ЛНР заявили, что в районе Пришиба неоднократно фиксировалась деятельность украинских диверсионно-разведывательных групп. В Генпрокуратуре республики сообщали, что в подрыве автомобиля СММ подозревают военнослужащих 8-го полка спецназа из состава Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Гибель наблюдателя ОБСЕ под Луганском
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
15
Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции
9
Все кандидаты на пост президента Франции проголосовали на выборах
6
Демонстранты потребовали от NYT прекратить лгать о России и Сирии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Charlie Hebdo опубликовал новую карикатуру на Макрона и его супругу
2
Инструкторы из США прибыли в Донбасс для проверки украинских подразделений
3
Аксенов: запрет на строительство в Крыму будет снят в течение месяца
4
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
5
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
6
Серийное производство российских двигателей для кораблей ВМФ РФ начнется с 2018 года
7
Под Липецком из-за обрушения склада разлилось несколько тонн сока
Темы дня
Загрузка...
Реклама