В ЛНР квалифицировали подрыв автомобиля наблюдателей ОБСЕ как теракт

ЛУГАНСК, 25 апреля. /ТАСС/. Министерство государственной безопасности (МГБ) провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в рамках расследования подрыва автомобиля наблюдателей ОБСЕ возбудило дело по статье "Теракт". Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства.

"25 апреля 2017 года Министерством государственной безопасности ЛНР возбуждено уголовное дело по факту совершения неустановленными военнослужащими Вооруженных сил Украины взрыва, повлекшего смерть сотрудника Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, по признакам совершения преступления, предусмотренного статьей "Террористический акт" Уголовного кодекса ЛНР", - говорится в сообщении.

В спецслужбе добавили, что в настоящее время идет составление картины совершенного преступления и формирование доказательной базы.

Ранее Генпрокуратура Украины также сообщила о начале расследования данного происшествия по аналогичной статье.

Возле села Пришиб Славяносербского района ЛНР 23 апреля на противотанковой мине подорвался один из автомобилей наблюдательного патруля СММ ОБСЕ. В результате один наблюдатель миссии погиб, двое получили ранения. В народной милиции и МГБ ЛНР заявили, что в районе Пришиба неоднократно фиксировалась деятельность украинских диверсионно-разведывательных групп. В Генпрокуратуре республики сообщали, что в подрыве автомобиля СММ подозревают военнослужащих 8-го полка спецназа из состава Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.