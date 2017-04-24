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Прокуратура ЛНР установила состав подорвавшей машину ОБСЕ украинской диверсионной группы

Международная панорама
24 апреля, 14:38 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 24, апреля. /ТАСС
По данным ведомства, ДРГ, которую готовили инструкторы из Германии и Польши, возглавлял майор Сергей Голудзяк из восьмого полка Сил специальных операций ВСУ
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© Александр Кравченко/ТАСС

ЛУГАНСК, 24 апреля. /ТАСС/. Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), подозреваемая в совершении подрыва автомобиля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, состояла из трех человек. Об этом сообщил начальник следственного отдела следственного управления Генеральной прокуратуры провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Александр Александров.

"На месте подрыва экипажа СММ ОБСЕ в районе села Пришиб, в 500-700 метрах от указанного места была выявлена так называемая "лежка", организованная украинской ДРГ. - приводит его слова агентство Луганскинформцентр. - По найденным уликам и характеру действий установлено, что диверсионная группа состояла из трех человек, старший группы - майор Голудзяк Сергей Вячеславович из состава восьмого полка Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ)".

Александров также добавил, что по тактике действий группы можно предположить, что "украинскую ДРГ готовили инструкторы из Германии и Польши".

"Целью проведенной диверсии является обвинение в произошедшем силовых структур ЛНР, дискредитация доверительных отношений между СММ ОБСЕ и Луганской народной республикой", - рассказал он, добавив, что она также может послужить "основанием для привлечения украинской стороной военных специалистов из НАТО для разминирования подконтрольных Украине территорий".

Патруль СММ ОБСЕ подорвался на мине близ села Пришиб Славяносербского района ЛНР 23 апреля. Два экипажа наблюдателей следовали по маршруту Славяносербск - село Сокольники. Погиб один представитель миссии - гражданин США, двое - граждане Чехии и Германии - получили ранения. В воскресенье вечером тело погибшего с территории ЛНР было передано украинской стороне.

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Темы
Кризис на Украине Гибель наблюдателя ОБСЕ под Луганском
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