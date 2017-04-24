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Генпрокуратура Украины возбудила дело о теракте по факту подрыва машины ОБСЕ

Международная панорама
24 апреля, 12:48 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 24, апреля. /ТАСС
Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет, либо пожизненное заключение с конфискацией имущества или без нее
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Автомобиль, при подрыве которого погиб сотрудник СММ ОБСЕ

Автомобиль, при подрыве которого погиб сотрудник СММ ОБСЕ

© Валентин Спринчак/ТАСС

КИЕВ, 24 апреля. /ТАСС/. Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту подрыва машины Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на территории провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщается на сайте ведомства.

"По данному факту Управлением Службы безопасности Украины в Луганской области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 258 УК Украины ("Террористический акт, повлекший гибель человека")", - говорится в сообщении.

Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет, либо пожизненное заключение с конфискацией имущества или без нее.

В районе села Пришиб Славяносербского района ЛНР 23 апреля при следовании двух экипажей СММ ОБСЕ по маршруту Славяносербск - село Сокольники произошел подрыв на противотанковой мине автомобиля наблюдателей, в результате чего один представитель миссии - гражданин США - погиб, двое - гражданине Чехии и Германии - получили ранения. В воскресенье вечером тело погибшего с территории ЛНР было передано украинской стороне.

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