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Глава СММ ОБСЕ на Украине отправляется в район гибели сотрудника миссии в ЛНР

Международная панорама
24 апреля, 10:40 UTC+3 ВЕНА 24, апреля. /ТАСС
Эртугрул Апакан вновь призвал стороны к "прекращению огня, отводу вооружений, полному разминированию и реальной приверженности миру"
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ВЕНА, 24 апреля. /ТАСС/. Глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан отправляется в провозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР) в район села Пришиб, где 23 апреля погиб один из сотрудников миссии, еще двое были ранены. Об этом сообщается в его заявлении, опубликованном на сайте миссии.

"Я сегодня еду на место происшествия, чтобы выразить поддержку наблюдателям и лучше разобраться в картине произошедшего", - говорится в заявлении Апакана.

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По его словам, международная невооруженная миссия наблюдателей состоит из квалифицированных специалистов, которые упорно выполняют мандат для содействия нормализации и стабилизации ситуации на Украине. "Они ежедневно рискуют своей жизнью, чтобы выполнить эту задачу, - добавил Апакан. - Несмотря на эту трагедию, мы по-прежнему привержены выполнению нашего мандата и обеспечению мира для народа Украины".

"Я вновь призываю к устойчивому прекращению огня, отводу вооружений, полному разминированию и реальной приверженности миру. Я прошу, чтобы ответственные за минирование были привлечены к ответственности", - подчеркнул глава СММ ОБСЕ.

Патруль СММ ОБСЕ подорвался на мине близ села Пришиб Славяносербского района ЛНР 23 апреля. Два экипажа наблюдателей следовали по маршруту Славяносербск - село Сокольники. В результате один представитель миссии - гражданин США - погиб, двое - граждане Чехии и Германии - получили ранения. В воскресенье вечером тело погибшего с территории ЛНР было передано украинской стороне.

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