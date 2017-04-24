Глава СММ ОБСЕ на Украине отправляется в район гибели сотрудника миссии в ЛНР

ВЕНА, 24 апреля. /ТАСС/. Глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан отправляется в провозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР) в район села Пришиб, где 23 апреля погиб один из сотрудников миссии, еще двое были ранены. Об этом сообщается в его заявлении, опубликованном на сайте миссии.

"Я сегодня еду на место происшествия, чтобы выразить поддержку наблюдателям и лучше разобраться в картине произошедшего", - говорится в заявлении Апакана.

По его словам, международная невооруженная миссия наблюдателей состоит из квалифицированных специалистов, которые упорно выполняют мандат для содействия нормализации и стабилизации ситуации на Украине. "Они ежедневно рискуют своей жизнью, чтобы выполнить эту задачу, - добавил Апакан. - Несмотря на эту трагедию, мы по-прежнему привержены выполнению нашего мандата и обеспечению мира для народа Украины".

"Я вновь призываю к устойчивому прекращению огня, отводу вооружений, полному разминированию и реальной приверженности миру. Я прошу, чтобы ответственные за минирование были привлечены к ответственности", - подчеркнул глава СММ ОБСЕ.

Патруль СММ ОБСЕ подорвался на мине близ села Пришиб Славяносербского района ЛНР 23 апреля. Два экипажа наблюдателей следовали по маршруту Славяносербск - село Сокольники. В результате один представитель миссии - гражданин США - погиб, двое - граждане Чехии и Германии - получили ранения. В воскресенье вечером тело погибшего с территории ЛНР было передано украинской стороне.