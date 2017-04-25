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Турция заранее предупредила РФ и США об ударах в Сирии и Ираке

Международная панорама
25 апреля, 22:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
Президент республики заявил, что военная операция продолжится до тех пор, "пока не будет уничтожен последний террорист"
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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Анкара заранее проинформировала партнеров, включая Вашингтон, Москву, Багдад, а также руководство автономного Иракского Курдистана о планах нанесения ударов по курдским вооруженным формированиям на севере Сирии и Ирака. Об этом в интервью агентству Reuters заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы должны предпринять шаги, - сказал он. - Мы рассказали об этом США и России и мы также рассказали об этом Ираку. Об этой операции был проинформирован (лидер Иракского Курдистана Масуд) Барзани".

Эрдоган объяснил удары, нанесенные в ночь на 25 апреля по целям в горах Синджар на севере Ирака, тем, что этот район стал базой для запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Турецкая военная операция в Синджаре и на севере Сирии продолжится до тех пор, "пока не будет уничтожен последний террорист", заявил президент.

Ранее генштаб турецких ВС сообщил, что в результате операции в Ираке были нейтрализованы 40, в Сирии - 30 террористов. Военные отметили, что "морально-психологическое состояние в рядах террористов крайне подорвано".

Госдепартамент США в свою очередь выразил обеспокоенность нескоординированными с Вашингтоном и международной контртеррористической коалицией удары ВВС Турции. По данным ведомства, в результате бомбардировки погибли люди из числа сотрудничающих сил, которые борются с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), а также несколько бойцов курдских военизированных формирований "пешмерга". Точное число жертв в Госдепе не уточнили.

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Эрдоган, Реджеп Тайип
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