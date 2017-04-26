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СМИ: ВСУ обстреляли ЛНР, когда там находился глава СММ ОБСЕ

Международная панорама
26 апреля, 14:43 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 26, апреля. /ТАСС
Как сообщила народная милиция провозглашенной республики, украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня
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ЛУГАНСК, 26 апреля. /ТАСС/. Украинские военные обстреляли позиции народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в то время, когда на территории республики находился глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан. Об этом сообщил официальный представитель народной милиции республики подполковник Андрей Марочко.

"Зная, что на территории республики (во вторник) с рабочей поездкой находится глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан, украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня", - заявил он на брифинге в Луганскинформцентре.

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Марочко подчеркнул, что обстрелы носили провокационный характер и велись из районов социально важных объектов. "Так, вчера в 21:30 из района нахождения газораспределительной станции высокого давления в населенном пункте Лобачево украинские военные вели огонь с применением гранатометов и стрелкового оружия. Когда ответного огня не последовало, они повторили свою провокацию в 22:30, применив при этом уже миномет калибра 82 мм", - сказал представитель народной милиции.

Глава СММ ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан ранее сообщал, что отправляется в ЛНР в район села Пришиб, где 23 апреля погиб один из сотрудников миссии, еще двое были ранены, чтобы "выразить поддержку наблюдателям и лучше разобраться в картине произошедшего". "Несмотря на эту трагедию, мы по-прежнему привержены выполнению нашего мандата и обеспечению мира для народа Украины", - заявил он.

В районе села Пришиб Славяносербского района ЛНР 23 апреля при следовании двух экипажей СММ ОБСЕ по маршруту Славяносербск - село Сокольники произошел подрыв на противотанковой мине автомобиля наблюдателей, в результате чего сотрудник миссии - гражданин США - погиб, двое - гражданине Чехии и Германии - получили ранения.

Во вторник генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Занньер по итогам переговоров в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщил, что ОБСЕ начала внутреннее расследование подрыва автомобиля СММ в Донбассе, за которым последует и уголовное расследование "для того, чтобы установить, кто несет ответственность, каким образом фугасный заряд остался на дороге, которой пользуются гражданские лица". Занньер также призвал стороны конфликта на Украине реализовать договоренности о разминировании территорий.

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Кризис на Украине Гибель наблюдателя ОБСЕ под Луганском
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