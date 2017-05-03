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Главарь "Боко харам" ранен в результате авиаударов в Нигерии

Международная панорама
3 мая, 15:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

Жертвами налетов также стали заместитель главаря и несколько боевиков

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Главарь радикальной группировки "Боко харам" Абубакар Шекау

Главарь радикальной группировки "Боко харам" Абубакар Шекау

© AP Photo

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Главарь радикальной группировки "Боко харам" Абубакар Шекау получил ранения в результате авиаударов нигерийских ВВС на северо-востоке Нигерии.

Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источники в службе безопасности страны.

По его данным, авианалеты были совершены в пятницу в районе Дамбоа в штате Борно. Жертвами ударов также стали заместитель Шекау и несколько боевиков.

Армия Нигерии пока не прокомментировала эту информацию.

Личность Шекау окружена многочисленными тайнами. Нигерийская армия не раз сообщала о его гибели, однако главарь "Боко харам" вновь и вновь давал о себе знать.

"Боко харам" ("Западное образование - грех" в переводе с языка хауса) - исламистская группировка, действующая на севере и северо-востоке Нигерии. Ее боевики также совершают нападения на территориях соседних стран - Нигера, Камеруна и Чада.

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