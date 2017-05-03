Главарь "Боко харам" ранен в результате авиаударов в Нигерии

Решение о предоставлении wild card Шараповой на Уимблдон будет принято 20 июняСпорт 3 мая, 16:09
"Она продолжает идти навстречу Путину": европейские СМИ о визите Меркель в РФМеждународная панорама 3 мая, 16:00
Футболист "Ромы" Тотти завершит карьеру по окончании сезонаСпорт 3 мая, 15:59
ДОНСТРОЙ открыл сезон фонтановНовости партнеров 3 мая, 15:56
Геркус заявил, что матч за Суперкубок России по футболу пройдет на стадионе "Локомотив"Спорт 3 мая, 15:40
Организатор турнира в Мадриде: маркетинг не был основой для выдачи wild card ШараповойСпорт 3 мая, 15:34
Marca: клуб НБА "Оклахома" может предложить Уэстбруку рекордный контракт на $217 млнСпорт 3 мая, 15:18
Правозащитники на Урале предложили возвращать штрафы по испорченным видеофиксаторамНовости Урала 3 мая, 15:17
Сборная России по хоккею прилетела в Кельн на чемпионат мираСпорт 3 мая, 15:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Главарь радикальной группировки "Боко харам" Абубакар Шекау получил ранения в результате авиаударов нигерийских ВВС на северо-востоке Нигерии.
Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источники в службе безопасности страны.
По его данным, авианалеты были совершены в пятницу в районе Дамбоа в штате Борно. Жертвами ударов также стали заместитель Шекау и несколько боевиков.
Армия Нигерии пока не прокомментировала эту информацию.
Личность Шекау окружена многочисленными тайнами. Нигерийская армия не раз сообщала о его гибели, однако главарь "Боко харам" вновь и вновь давал о себе знать.
"Боко харам" ("Западное образование - грех" в переводе с языка хауса) - исламистская группировка, действующая на севере и северо-востоке Нигерии. Ее боевики также совершают нападения на территориях соседних стран - Нигера, Камеруна и Чада.