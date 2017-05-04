Телеаудитория президентских дебатов во Франции составила 15,1 млн зрителей

ПАРИЖ, 4 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Более 15 млн жителей Франции посмотрели в среду вечером теледебаты с участием кандидатов на пост президента Пятой республики - лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен и основателя движения "На марше" Эмманюэля Макрона.

Такие данные обнародовала служба телевизионной статистики Mediametrie.

Дебаты, продолжавшиеся 2,5 часа, транслировались в прямом эфире телеканалами TF1 и France 2. Они стали третьими в текущей предвыборной кампании.

Как показали опросы, 63% французских телезрителей посчитали, что Макрон лучше Ле Пен показал себя во время заключительных дебатов. 34% респондентов высказались в пользу лидера "Национального фронта". 3% затруднились ответить на вопрос.

Второй тур президентских выборов состоится во Франции 7 мая.