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Телеаудитория президентских дебатов во Франции составила 15,1 млн зрителей

Международная панорама
4 мая, 10:36 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Арина Лебедева

Опросы показали, что 63% французских телезрителей посчитали, что Макрон во время заключительных дебатов показал себя лучше Ле Пен

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ПАРИЖ, 4 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Более 15 млн жителей Франции посмотрели в среду вечером теледебаты с участием кандидатов на пост президента Пятой республики - лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен и основателя движения "На марше" Эмманюэля Макрона.

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Такие данные обнародовала служба телевизионной статистики Mediametrie.

Дебаты, продолжавшиеся 2,5 часа, транслировались в прямом эфире телеканалами TF1 и France 2. Они стали третьими в текущей предвыборной кампании.

Как показали опросы, 63% французских телезрителей посчитали, что Макрон лучше Ле Пен показал себя во время заключительных дебатов. 34% респондентов высказались в пользу лидера "Национального фронта". 3% затруднились ответить на вопрос.

Второй тур президентских выборов состоится во Франции 7 мая.

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Темы
Президентские выборы во Франции
Персоны
Ле Пен, Марин Макрон, Эмманюэль
Страны
Франция
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