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Художник Петр Павленский получил политическое убежище во Франции

Международная панорама
4 мая, 16:10 дата обновления: 4 мая, 16:26 UTC+3

В России в отношении Павленского возбуждено дело по статье "Побои"

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Петр Павленский

Петр Павленский

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Российский художник-акционист Петр Павленский получил политическое убежище во Франции. Об этом сообщило AFP со ссылкой на его адвоката.

Павленский стал известен после нескольких громких акций. Так, в октябре 2014 года обнаженный художник отрезал себе мочку уха на крыше института имени Сербского в Москве, летом 2012 года, зашив себе рот, вышел к Казанскому собору в Петербурге с плакатом в поддержку группы Pussy Riot, в ноябре 2015 года Павленский поджог входную дверь главного здания ФСБ на Мясницкой улице в Москве. В России в отношении Павленского возбуждено дело по статье "Побои".

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