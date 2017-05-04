Адвокату Павленского неизвестно о получении им политического убежища во Франции

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Защита художника-акциониста Петра Павленского не располагает информацией о получении им политического убежища во Франции. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Дмитрий Динзе.
"Мне об этом пока ничего неизвестно, Петр нам не сообщал", - сказала защитник.
Ранее о получении Павленским политического убежища во Франции сообщило со ссылкой на неназванного адвоката AFP.
Павленский стал известен после нескольких громких акций. В октябре 2014 года обнаженный художник отрезал себе мочку уха на крыше института имени Сербского в Москве, летом 2012 года, зашив себе рот, вышел к Казанскому собору в Петербурге с плакатом в поддержку группы Pussy Riot, в ноябре 2015 года Павленский поджег входную дверь главного здания ФСБ на Мясницкой улице в Москве. В начале года в отношении Павленского было возбуждено дело по статье "Побои" за избиение актера "Театра. doc".
В июне 2016 года Мещанский суд Москвы приговорил Павленского к штрафу в размере 500 тыс. рублей за поджог в ноябре 2015 года входной двери главного здания ФСБ на Мясницкой улице. Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил иск ФСБ на 481 тыс. рублей о компенсации причиненного ущерба.