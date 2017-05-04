Встреча Аббаса и Путина пройдет в Сочи 11 мая

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Палестины Махмуда Аббаса пройдет 11 мая в Сочи. Об этом сообщил ТАСС посол Палестины в РФ Абдель Хафез Нофаль.

"Встреча пройдет в Сочи 11 мая", - сказал он.

По словам дипломата, стороны обсудят результаты саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) в Аммане с акцентом на палестинский вопрос и борьбу с терроризмом, а также итоги встречи палестинского лидера с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

"Лидеры РФ и Палестины также обсудят двусторонние отношения и вопросы внутрипалестинского примирения", - добавил Нофаль.