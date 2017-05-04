Источник: Трамп в разговоре с Путиным хотел наметить сферы сотрудничества

ВАШИНГТОН, 4 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп в ходе недавнего разговора с президентом России Владимиром Путиным хотел определить сферы, в которых две страны могли бы сотрудничать. Об этом на брифинге заявил представитель американской администрации высокого ранга.

"В ходе недавнего разговора с президентом Путиным он (Трамп) продолжил обсуждение широкого набора дипломатических усилий, направленных на (прекращение) гражданской войны в Сирии, разрешение проблемы, связанной с ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ. - Прим. ТАСС), - сказал он. - Во время звонка президенту Путину он старался определить зоны сотрудничества. Примером этого является наше участие в конференции в Астане на высоком уровне". В администрации выразили надежду на то, что эти переговоры приведут к прекращению огня, которое "станет мостом к политическому процессу в Женеве".

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, Путин и Трамп в ходе телефонного разговора во вторник обсудили ряд актуальных вопросов сотрудничества, в том числе перспективы координации действий России и США в борьбе с терроризмом в контексте сирийского кризиса, обострившуюся ситуацию вокруг КНДР, а также высказались за организацию личной встречи в привязке к саммиту G20 в Гамбурге.

От США в четвертом раунде международной встречи в Астане участвует и. о. помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Стюарт Джонс.