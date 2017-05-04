Эксперт не исключил, что Янукович не просто примет участие в суде, но и будет допрошен

КИЕВ, 4 мая. /ТАСС/. Экс-министр юстиции Украины Александр Лавринович выразил мнение, что экс-президент Виктор Янукович будет не просто участвовать в заседании суда в формате видеоконференции, но и будет допрошен.

В Оболонском районном суде Киева состоялось подготовительное заседание в деле по обвинению Януковича в госизмене. Суд в итоге разрешил его участие в заседании по видеосвязи. Как ожидается, оно состоится 18 мая.

"(Судьи) удовлетворили ходатайство адвокатов и приняли решение о проведении видеоконференции с обвиняемым, и, таким образом, он будет участвовать на всех этапах заседания, и не только во время судебного допроса, который, как я понимаю, теперь будет обязательно произведен в суде, на всех этапах. Это необходимая процедура - допрос обвиняемого", - заявил эксперт.

Экс-министр уверен, что таким образом судьи продемонстрировали, что они готовы "к состязательному процессу". "Это значит, что допросы всех лиц, которые будут заявлены стороной обвинения и стороной защиты, это исследование всех документов, которые есть, экспертиз, также при необходимости допрос экспертов, то есть большой процесс", - подчеркнул Лавринович.

Как ранее заявлял адвокат Януковича Виталий Сердюк, основанием для его обвинения в госизмене служит его письмо от 1 марта 2014 года, в котором он в качестве президента якобы просит президента России ввести войска для обеспечения общественного порядка на фоне кровавых событий на "майдане".

Сам факт этого обвинения, считает защитник, означает, что Генпрокуратура Украины признает, что на самом деле считает Януковича действующим президентом по состоянию на 1 марта 2014 года, то есть даже после принятия закона о самоустранении президента от 22 февраля 2014 года, когда обязанности главы государства уже исполнял Александр Турчинов.