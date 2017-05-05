Прокуратура Украины предъявила обвинение бывшему первому вице-премьеру Арбузову

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Прокуратура Украины предъявила обвинение бывшему первому вице-премьеру АрбузовуМеждународная панорама 5 мая, 11:47
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КИЕВ, 5 мая. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) предъявила обвинению бывшему первому вице-премьеру Сергею Арбузову за растрату государственных средств в размере 220 млн гривен (около $8,3 млн по текущему курсу). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Бывшему первому вице-премьеру Сергею Арбузову предъявлено и направлено обвинение в совершении незаконного финансирования в период с 2012 по 2013 год создания телекоммуникационной сети специального назначения за счет средств государственного бюджета в сумме 220 млн гривен по ч. 5 статьи 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении. В ГПУ также сообщили, что в настоящее время решается вопрос об объявлении Арбузова в международный розыск, а также избрания ему меры пресечения в суде.
Обвинение Арбузову было предъявлено в рамках досудебного расследования, которое проводится по уголовному делу о невыполнении покупателем пакета акций "Укртелеком" - фирмой "ЕСУ" условий приватизации по созданию выделенной телекоммуникационной сети специального назначения, незаконном финансировании ее создания за счет средств государственного бюджета Украины и приватизации 92 процентов государственного пакета акций "Укртелеком" по заниженной стоимости.
Сергей Арбузов занимал пост первого заместителя председателя правительства при президенте Викторе Януковиче с декабря 2012 по февраль 2014 года, был исполняющим обязанности премьер-министра Украины в январе-феврале 2014 года.